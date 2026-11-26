Grand Theft Auto 6 i dalje puni stranice medija i malo je vjerojatno da će se takav trend usporiti u skorije vrijeme. Igraju ga svi, od fanboysa, prosječnih igrača, umirovljenika, vojnika i pilota pa sve do vozača Formule 1. Dapače, riječ je o Maxu Verstappenu, četverostrukom prvaku Formule 1, za kojeg smo znali da je igrač i da streama Minecraft, no kao i mnogi drugi, nije odolio napasti zvanoj GTA 6. U cijeloj priči najzanimljivije je to što je Verstappen u igru utukao impresivnih 40 sati večer prije utrke u Las Vegasu i nastavio igrati ujutro, da bi nakon toga sjeo u svoj bolid i odnio pobjedu na spomenutoj stazi.

🤯Max Verstappen played GTA VI for FORTY HOURS while in Las Vegas



On top of that, he also won the race pic.twitter.com/jwuxQnHxyS — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) November 24, 2026

Kako priznaje u svom streamu, ionako nije imao što raditi ni kamo izaći u šetnju jer je bila večer, odnosno jutro, no ujedno je i sam sebe ukorio jer je ovog tjedna planirao streamati Minecraft, a GTA 6 vjerojatno je utjecao na njegovu sposobnost da se posveti omiljenoj igri. „Užasno sam loš ako igram dvije igre u isto vrijeme. Ne mogu, jednostavno ne mogu“, kaže Verstappen.

Bez obzira na to što su mu možda propali planovi, da smo u dva dana igrali 40 sati uz manje prekide, vjerojatno bismo se oporavljali duže nego nakon operacije bubrega. No Verstappen ne samo da je uspješno završio utrku već je zabilježio još jednu pobjedu u svojoj bogatoj karijeri. Svaka čast!