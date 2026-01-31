Nimalo loša ponuda - Najočekivanije igre 2026. godine

Prošla godina bit će zapamćena po nekolicini naslova koje uvijek vrijedi spomenuti. Primjerice, neobični Clair Obscur: Expedition 33, koji nas je sve oduševio unikatnim mehanikama igrivosti i pričom, zasluženo je proglašen najboljom igrom godine, ne samo prema našem izboru, već i prema većini medija koji se bave tim vidom zabave. Nadalje, Battlefield 6 stigao je kao naručeno osvježenje multiplayer scene, i ujedno je jedno od najboljih izdanja tog serijala, koje je doslovce pokopalo konkurenciju. Začetnik žanra extraction shootera, Escape from Tarkov, napokon je dobio finalno izdanje, a istodobno pridružili su mu se i vrlo bliski ARC Raidersi. Prošle godine dobili smo i novi DOOM, Ubisoft nas je razveselio valjanim Assassin's Creedom i menadžerskom strategijom Anno 177, vlasnici PlayStationa slinili su nad Ghost Of Yōtei, i tako redom, da ne nabrajamo unedogled.