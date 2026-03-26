Nintendo će sniziti cijene digitalnih igara za Switch 2

Nintendo uvodi promjenu u cjenovnoj politici za Switch 2 igre, pri čemu će digitalna izdanja ubuduće biti jeftinija od onih fizičkih

Nintendo od svibnja planira sniziti cijene digitalnih igara ekskluzivnih za Switch 2. Nova politika već je primijenjena na igru Yoshi and the Mysterious Book, čija digitalna verzija u prednarudžbi za američko tržište stoji 59,99 dolara, dok fizičko izdanje košta 69,99 dolara.

“Nintendove igre nude isto iskustvo bez obzira na to kupuju li se u fizičkom ili digitalnom obliku, a ova promjena jednostavno odražava različite troškove proizvodnje i distribucije svakog formata te igračima pruža veći izbor u načinu kupnje i igranja Nintendovih igara“, navode u priopćenju.

Podsjetimo da je nedavno izašla vijest da Nintendo planira smanjiti proizvodnju Switcha 2 nakon slabije potražnje na ključnim tržištima, ponajviše u SAD-u. Više o tome pročitajte u našem tekstu kojeg prilažemo.