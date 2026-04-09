No Man's Sky dobio novu nadogradnju koja uvodi borbene ljubimce nalik na Pokémone

Developeri No Man's Skya svako malo iznenade nas nadogradnjama koje proširuju ionako masivnu količinu sadržaja u ovoj igri, a nova donosi i potpuno novi multiplayer način igranja

No Man's Sky od šlampave igre prepune nedostataka tijekom godina stasao je u svije s gomilom aktivnosti na svakom koraku. Zasluge pripadaju developerima koji u ovu SF sapunicu ubacuju nove sadržaje poput jučerašnje nadogradnje pod nazivom Xeno Arena koja proširuje dosadašnji koncept otkrivanja i imenovanja raznih oblika života, koje igrači sada mogu pripitomiti, trenirati i koristiti kao borbene ljubimce.

Kako kaže šef Hello Gamesa, Sean Murray, u igri možemo pronaći sve i svašta, „od dinosaura i letećih krava do robota i plinovitih mjehura“, a početna ideja da ih možemo katalogizirati i imenovati proširena je sakupljačkim i borbenim konceptom.

Arene u kojima, uz naše naputke, mogu pokazati svoju umješnost nalaze se na svemirskim postajama i Nexusu, a igrači se mogu okušati u bitkama protiv borbenih bića prijatelja, neznanaca ili NPC-jeva te pritom osvajati vrijedne nagrade.

„Ovo je originalni način napretka kroz igru, s dnevnim misijama za najbolje nagrade. Ovo je potpuno nova multiplayer igra s mnogo dubine koja sada postoji unutar No Man's Skya“, kaže Murray. Inspiracija za ovu podigru unutar njihove SF opere nije pala s neba jer, kako njihov šef kaže, veliki su fanovi Pokémona, Palworlda i borbenih ljubimaca iz World of Warcrafta.