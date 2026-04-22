Nova nadogradnja Enshroudeda omogućava igračima dijeljenje vlastitih svjetova

Enshrouded svakom zakrpom postaje sve bolji, iako, ako se prisjetimo naših dana u samom začetku early accessa prije dvije godine koje smo proveli u ovom fantazijskom svijetu, ni tada nije bio nimalo loš. Kako god bilo, jučer je ovaj survival RPG dobio novu zakrpu koju autori službeno zovu „Forging the Path“, aludirajući na napore koje ulažu u oblikovanju završne inačice 1.0 koja bi trebala zaživjeti ove jeseni.

Zakrpa donosi masu promjena, što je vidljivo u preko 13.000 znakova kojima su naznačene sve novosti, pa tako igrače očekuje resetiranje talenata zbog izmjena u razvojnim stablima, promjene borbenih mehanika, nova oprema i nadogradnje, kao i razna poboljšanja i ispravci tehničkih nedostataka na temelju povratnih informacija igrača.

Ipak, među najvažnijim novostima koje su nam zapele za oko svakako je mogućnost dijeljenja korisničkih kreacija. Zahvaljujući robusnom sustavu gradnje, koji je istovremeno vrlo ugodan za rad, u svijetu Enshroudeda moguće je stvoriti velebne ljetnikovce, utvrde, zaseoke pa čak i kompletne manje gradiće.

Do sada su se kreativci mogli pohvaliti prijateljima i zajednici putem videozapisa ili statičkih slika, a novom zakrpom im je omogućeno i konkretno dijeljenje.

Time ostali igrači mogu prošetati tuđim zdanjima i diviti im se iz prvog lica, što je jedna od najtraženijih mogućnosti od samog starta, iako moramo naglasiti da preuzimanjem datoteka ostalih korisnika ujedno preuzimamo i njihove konkretne svjetove i napredak u ovoj avanturi.

Kako kažu autori, to je samo međukorak prema proširivanju ovih mogućnosti, pa će u narednim nadogradnjama igrači dobiti alate kojima će sami izrađivati sadržaje i avanture koje će ostali moći istraživati i u njima uživati.