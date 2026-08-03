Nova nadogradnja za Crimson Desert balansira ekonomiju

Prije nekoliko mjeseci imali smo priliku zaigrati Crimson Desert, južnokorejski RPG koji je mnogo obećavao i, iako je ispunio većinu očekivanja, ipak je djelovao nedovršeno i nebalansirano. Ekipa Pearl Abyssa, koja ga potpisuje, cijelo ga je vrijeme neumorno nadograđivala i ispravljala nedostatke, a posljednja zakrpa stigla je u igru krajem prošlog tjedna i fokusirana je na trgovačke mehanike.

Kako navode na službenim stranicama, zakrpa dodaje 133 nove trgovačke postaje i očito je namijenjena igračima koji se, osim u herojskim ulogama i između misija spašavanja djeva u nevolji ili svijeta, vole okušati u kupoprodajnim aktivnostima.

Nadalje, autori kažu kako su dodatno balansirali zakone ponude i potražnje pa će prodaja veće količine istih resursa na jednom mjestu uzrokovati pad cijena, dok će veća potražnja izazvati suprotan efekt. Oni koji se u izgradnji poslovnog carstva ne libe protegnuti noge veće će prihode moći ostvariti u udaljenijim dućanima, a u igru je uvršteno i više od dvadeset novih resursa kojima igrači mogu mešetariti.