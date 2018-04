Nova zakrpa za PUBG stiže uskoro

Zakrpa pod brojem 11 će se prvo upadobrančiti na testne servere, objavio je PUBG Corporation. Ako sve prođe po planu, tjedan dana testiranja bit će dovoljno da je zatim prebace na glavni server, a promjene koje stižu vezane su uz korisničko sučelje i ubacivanje novih skinova.

U novoj ćete verziji igre sada dok čekate meč na mapi moći vidjeti točnu putanju aviona iz kojeg iskačete padobranom i vidjeti iznad kojeg dijela trenutno letite. Tim je u objavi na službenim stranicama i Steamu odlučio prikazati točno kako će to izgledati, a možete i sami to vidjeti na ovoj slici.

Uz to će biti ispravljeno i nekoliko bugova koji su vezani uz grafički dio igre, dok je još jedna veća novost mogućnost gledanja custom mečeva uživo. Evo što kaže opis za taj dodatak: "U lobiju na popisu custom mečeva možete odabrati jednog koji se trenutno odvija i pratiti zbivanja uživo. Mečeve koji imaju uključenu opciju Public Spectating može gledati bilo tko. Privatne mečeve možete gledati ako za njih imate odgovarajuću lozinku".

Tim napominje kako je ova nova mogućnost još u ranoj fazi razvoja i da neke funkcije mogu biti nestabilne te se unaprijed zahvaljuju na strpljenju dok ne otklone sve poteškoće.

Posljednja stvar koja stiže s novom zakrpom jesu Equinox Crate, koju će igrači moći kupiti pravim novcima i novi izgled za tavu, kojeg ćete moći kupiti zasebno po cijeni od 5000 BP-a. Što se točno nalazi u kutijama i koje su šanse da vam neki item padne iz njih možete proučiti ovdje, zajedno s ostatkom promjena.

Osim ovim, PUBG Corporation se u posljednje vrijeme bavi tužbama, konkretno protiv mobilnih klonova svoje igre imena Rules of Survival i Knives Out iza kojih stoji tim NetEase Games. Dokument od čak 155 stranica je u cijelosti objavio TorrentFreak, a jedna od stvari oko koje se spominje plagiranje je upravo tava. Možda je to jedan od razloga zbog kojeg će u novoj zakrpi dobiti novi izgled, pa će se izdvajati od ostalih tava, no vjerojatnost da od ove tužbe bude išta konkretnije je veoma mala.