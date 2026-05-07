Novi piratski survival Mutiny's Wake uskoro ulazi u early access

Mutiny's Wake potpisuje Ilijas S., solo developer iz Bosne i Hercegovine koji je na njemu radio protekle dvije godine i spreman je predstaviti ga javnosti

Damir Radešić četvrtak, 7. svibnja 2026. u 18:15

Uz Windrose, koji nam proteklih tjedana oduzima popriličnu dozu slobodnog vremena, 14. svibnja stiže nam još jedan piratski survival koji ulazi u program ranog pristupa. Stvar je još zanimljivija jer ga potpisuje solo developer iz susjedne Bosne i Hercegovine koji se krije iza naziva Apollo DevLabs.

Kako sam kaže, na igri je radio protekle dvije godine, a prema njegovu opisu, Mutiny's Wake spoj je Rusta i Black Flaga koji nas, u ulozi pirata čiji se brod nakon pobune potopio, baca među ostale preživjele suborce na izoliranom otoku.

Jedini cilj je preživjeti, što dodatno otežava činjenica da se resursi ne stvaraju nanovo nakon što ih pokupimo, pa je svaka odluka itekako važna, uključujući onu kada se boriti, a kada podviti rep i dočekati novi dan spremniji.

Uz sakupljanje iskustva svakom akcijom dolazit ćemo do planova koji će otključavati nove tehnologije, uključujući topove, zamke i brodove, te pokušati ostati na životu dulje od konkurencije čije ćemo nastambe napadati i pljačkati, baš kao i oni naše.

Mutiny's Wake moguće je zaigrati solo ili u multiplayeru za do osam igrača, a dodatne detalje o igri potražite na stranicama Steama, na kojem će biti pokrenut early access.

