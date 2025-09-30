Novi video Battlefielda 6 neće se svidjeti vatrenim fanovima serijala Call of Duty

Kako se približava izlazak Battlefielda 6, raste napetost među fanovima ovog serijala koji su u nedavnim beta testiranjima imali priliku iskusiti dio igrivosti. Doduše, bilo je poprilično komentara kako je akcija više nalik serijalu Call of Duty nego ranijim izdanjima Battlefielda, na što su autori odgovorili dodatnim ugađanjima i tvrdnjama kako neće slijediti primjer spomenute konkurencije, već će ostati vjerni ostavštini i izvornim temeljima, bez suludih skinova i suradnji koje bi u igru dovele likove koji u nju, po svim pravilima i zdravom razumu, ne pripadaju.

Doduše, jučerašnji video nas je prilično iznenadio, i prvih desetak sekundi u kojima ekranom paradiraju Zac Efron, Jimmy Butler, Morgan Wallen i Paddy Pimblett — dakle poznate face kakve Activision voli u svojim promotivnim uradcima — nismo dočekali s oduševljenjem.

Ipak, nakon uvodnog predstavljanja kojeg smo popratili kolutanjem očima, od njih ostaje samo hrpa pepela i čizma u zraku, da bi se na ekranu pojavili vojnici od kojih jedan pita: „Tko je to bio?“, a drugi kratko odgovara: „Nije važno, idemo dalje!“.

Dok jedni smatraju da je potez Electronic Artsa i Battlefield Studiosa duhovit, drugi tvrde da se radi o nepotrebnom bockanju koje bi moglo razljutiti igrače Call of Dutyja i odvratiti ih od isprobavanja Battlefielda. Osobno nam se video svidio, posebno nastavak koji na filmski način prikazuje akciju koju u novom nastavku možemo očekivati i kakvu od ovog serijala očekujemo.