Objavljen Life Below, strategija u kojoj vraćamo život koraljnim ekosustavima

Dok u većini graditeljsko-menadžerskih strategija uglavnom brinemo o zaradi, u Life Belowu ćemo se pozabaviti zaštitom okoliša i vraćanjem života na uništene koraljne grebene

Norveški razvojni tim Megapop i izdavačka kuća Kasedo Games jučer su lansirali novi graditeljsko-menadžerski naslov, no umjesto da kao u sličnim igrama ovog žanra i u njemu ganjamo karijeru i zaradu, ovaj put radimo s ciljem očuvanja podmorskog ekosustava. Riječ je o igri Life Below čija se kampanja temelji na odumiranju života u oceanima, a ključ oporavka su koraljni grebeni.

Naš je zadatak uz pomoć koraljnog srca kao središta grebena ponovno uspostaviti balansirani ekosustav privlačenjem raznolikih životinjskih i biljnih vrsta raznim mamcima i stvaranjem preduvjeta za njihov život u novom okruženju. Upravo su nove vrste ključ daljnjeg napretka jer njihove sposobnosti omogućavaju koraljnom ekosustavu da prevlada sve opasnosti koje mu prijete.

Nebriga o okolišu i zanemarivanje upozorenja može dovesti do širenja opasnih algi, poremećenih pH vrijednosti ili, primjerice, nezaustavljivog širenja agresivne vrste Pterois volitans, poznate i kao riba lav, riba paun ili đavolja riba, koja se u stvarnosti počela pojavljivati i u Jadranskom moru.

Svako novo područje u kojem ćemo oživljavati grebene dolazi s vlastitim problemima i izazovima kojima se moramo prilagoditi, kako u kampanji koju je osmislila poznata scenaristica videoigara Rhianna Pratchett, tako i u sandbox načinu igranja. Life Below moguće je nabaviti isključivo putem Steama po cijeni od tridesetak eura, odnosno uz deset posto popusta ukoliko to napravite do 2. lipnja.