Objavljeni hardverski zahtjevi za Forza Horizon 6 i vrlo su pristojni

Ekipa Playground Gamesa objavila je hardverske zahtjeve za Forza Horizon 6, kojeg igramo za manje od dva mjeseca

Damir Radešić ponedjeljak, 30. ožujka 2026. u 08:23

Novo, šesto poglavlje serijala Forza Horizon vodi nas u Japan, u kojem nam ekipa Playground Gamesa priprema gomilu novih aktivnosti i suludih jurnjava prekrasnim krajolicima kojima će igrači početi juriti 19. svibnja, odnosno već 15. ukoliko nabave Premium izdanje igre.

Prema promotivnim materijalima, ova automobilistička arkada izgleda odlično, a developeri su jučer objavili s kojim hardverom ćemo je moći pogoniti na kakvim postavkama.

Za 1080p prikaz pri 60 sličica u sekundi i niske grafičke postavke kao minimum navode se procesori Intel Core i5 8400 ili AMD Ryzen 5 1600, grafičke kartice Nvidia GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT i Intel Arc A380 te 16 gigabajta memorije.

Preporuka je pak Intel Core i5 12400F ili AMD Ryzen 5 5600X, grafika Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT ili Intel Arc A580 uz spomenutu količinu radne memorije, što bi trebalo osigurati visoke grafičke postavke s preko 60 sličica u sekundi i 1440p prikaz.

Najjače kategorije, odnosno kako ih nazivaju Extreme i Extreme RT (ray-tracing), dijele iste procesore, Intel Core i7 12700K i AMD Ryzen 7 7700X, uz grafičke kartice Nvidia GeForce RTX 4070 Ti i AMD Radeon RX 7900 XT, odnosno generaciju naprednije, Nvidia GeForce RTX 5070 Ti i AMD Radeon RX 9070 XT. Za 4K prikaz i preko 60 FPS-a konfiguracije bi trebale imati i više radne memorije – 24 GB u prvom slučaju, odnosno 32 GB za maksimalne performanse.

Dobra je vijest i da je Forza Horizon 6 optimizirana za prijenosne igračke, što će razveseliti one koji preferiraju takav način igranja. „Bilo da igrate na najjačim konfiguracijama ili laptopima ili prijenosnim uređajima kao što su Steam Deck i Xbox ROG Ally, Forza Horizon 6 radit će odlično u širokom rasponu hardverskih konfiguracija“, poručuju iz Playground Gamesa.

