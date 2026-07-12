Obsidian Entertainment radi na novom Falloutu u režiji Josha Sawyera

Nakon što je četvrtina radne snage Obsidiana otpuštena, a svi postojeći projekti otkazani, ostatak ekipe dobio je zadatak izraditi novu igru iz svijeta Fallouta

Nedavno smo pisali kako je u sklopu reorganizacije Microsoft odlučio otpustiti oko 3 posto ukupne radne snage, odnosno približno 6.400 zaposlenika, od čega značajan dio otpada na razvojne timove zadužene za videoigre. Među pogođenim studijima našao se i Obsidian Entertainment, koji je prema pojedinim izvorima ostao bez 52 zaposlenika, odnosno otprilike četvrtine radne snage.

Istodobno su ugašeni i svi projekti na kojima je studio radio, uključujući nastavak RPG-a Avowed. Riječ je o dijelu nove strategije Microsoftove gaming divizije Xbox, koja će se ubuduće snažnije usmjeriti na velike franšize poput Minecrafta, The Elder Scrollsa i Fallouta.

Kako javlja Bloomberg, upravo je razvoj novog nastavka Fallouta povjeren Obsidian Entertainmentu, a na čelo projekta postavljen je veteran industrije Josh Sawyer. Razlog je sasvim jasan jer Sawyer iza sebe ima niz uspješnih projekata, među kojima se posebno ističe Fallout: New Vegas, koji mnogi i danas smatraju jednim od najboljih nastavaka serijala, a na njemu obnašao dužnosti direktora i glavnog dizajnera.

Iako ova vijest na prvi pogled zvuči ohrabrujuće za ljubitelje serijala, vrijedi podsjetiti da je Sawyer prije dvije godine izjavio kako bi rado vodio razvoj novog Fallouta kada bi mu Microsoft pružio takvu priliku. Tada je pritom naglašavao kako bi prihvatio projekt samo uz dovoljno kreativne slobode.

S obzirom na aktualnu reorganizaciju i čvršću kontrolu nad razvojnim studijima, ostaje za vidjeti hoće li ovoga puta doista imati slobodne ruke ili će Microsoft znatno više utjecati na smjer razvoja igre.