Odbrojavanje za Battlefield Hardline - serveri se gase, što to znači za franšizu?

EA gasi multiplayer servere za Battlefield Hardline na konzolama. Dok single-player ostaje dostupan, ovaj potez dio je šireg trenda i fokusa na budućnost franšize nakon završetka podrške za Battlefield 2042

Bug.hr ponedjeljak, 15. lipnja 2026. u 16:26

Battlefield Hardline, spin-off iz 2015. godine s fokusom na policijske snage, bio je ambiciozan i hrabar, iako ne i savršen, odmak od tradicionalne vojne tematike glavne franšize. Nažalost, era online okršaja u ovom naslovu dolazi svome kraju. Multiplayer serveri za verzije igre na PlayStation 4 i Xbox One konzolama gase se za samo tjedan dana, u ponedjeljak, 22. lipnja, dok će single-player komponenta ostati dostupna svima koji posjeduju igru.

Ovaj potez ne dolazi kao potpuno iznenađenje, s obzirom na to da je igra još prošli mjesec, 22. svibnja, uklonjena s digitalnih trgovina. To znači da, ako već niste vlasnik igre na PS4 ili Xbox One, više je ne možete kupiti digitalnim putem, iako ostaje opcija pronalaska rabljene fizičke kopije. Kao alternativno rješenje, igra je i dalje dostupna putem pretplate na uslugu EA Play. Za sve koji igru imaju u svojoj kolekciji, sada je posljednja prilika za uskočiti u multiplayer prije nego što serveri zauvijek odu u povijest. Podsjetimo, podrška za PlayStation 3 i Xbox 360 verzije ugašena je još 2024. godine.

Detalji gašenja i širi kontekst unutar EA

Dok se konzolaški igrači opraštaju od online napucavanja, situacija na osobnim računalima je nešto drugačija. Igra je i dalje dostupna za kupnju putem Steama i EA aplikacije, a za sada nema naznaka o gašenju PC servera. Ipak, kako prenosi Polygon, prosječan broj igrača rijetko prelazi 50 dnevno, što pronalaženje mečeva čini pravim izazovom. Unatoč svemu, kampanja igre, koju su mnogi kritičari smatrali znatno zanimljivijom i kvalitetnijom od onih u nekoliko prethodnih Battlefield naslova, ostaje u potpunosti igriva i nakon gašenja servera.

Gašenje servera za Hardline nije izoliran slučaj, već dio veće strategije unutar tvrtke Electronic Arts. Ovaj potez poklapa se s nedavnom objavom da je sedma sezona bila posljednja za Battlefield 2042. Iako se serveri za 2042 ne gase, EA je potvrdio da se razvojni timovi sada u potpunosti okreću "onome što slijedi", odnosno stvaranju idućeg poglavlja u Battlefield univerzumu. U službenoj izjavi, generalni menadžer franšize, Byron Beede, najavio je preusmjeravanje resursa na buduće projekte.

Restrukturiranje timova i budućnost franšize

Ova tranzicija uključuje i značajne promjene u strukturi razvojnih timova. Krajem veljače 2024. godine, EA je otpustio oko 670 zaposlenika i zatvorio Ridgeline Games, studio koji je bio zadužen za razvoj nove single-player kampanje. Iako je studio zatvoren, rad na narativnom iskustvu se nastavlja unutar drugih timova. Kao pojačanje, razvoju se pridružio Motive Studio, poznat po hvaljenom remakeu igre Dead Space. Ovi potezi, zajedno s gašenjem servera za starije naslove poput Bad Company 1 i 2, jasno signaliziraju da EA provodi veliko čišćenje kako bi oslobodio prostor i resurse za novu generaciju Battlefield igara.

Za igrače, gašenje Hardline servera predstavlja gorak kraj za jedan od najeksperimentalnijih naslova u serijalu. Iako multiplayer nestaje, ostaje sjećanje na jedinstveni koncept i iznenađujuće dobru kampanju. Istovremeno, ovaj potez ulijeva nadu da je EA ozbiljan u namjeri da s idućim nastavkom ispravi greške iz prošlosti i vrati franšizu na staze stare slave.

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