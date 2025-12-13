Osam najznačajnijih predstavljanja nadolazećih igara na Game Awardsima

The Game Awards je svake godine veći, ljepši i zanimljiviji. Ove je godine zvijezda ceremonije bio Clair Obscur: Expedition 33 koji je doslovce pomeo konkurenciju proglašenjem najboljeg naslova u čak devet kategorija, čime je postavio i novi rekord.

Uz dodjelu nagrada najboljim igrama, ovaj je spektakl prigoda da izdavači i developeri predstave svoje nove igre ili značajne pomake u onima koje su već ranije najavili. Na jučerašnjem događaju predstavljen je popriličan broj naslova, a u nastavku donosimo kratki pregled nekoliko najzanimljivijih.

Star Wars: Fate Of The Old Republic

Jedna od „jačih“ najava večeri bila je ona vezana uz novi single-player RPG smješten u svijet Star Warsa. Star Wars: Fate Of The Old Republic nastaje pod vodstvom Caseya Hudsona, čovjeka kojem se pripisuju zasluge za brojne RPG-ove poput Mass Effecta i Star Wars: KOTOR-a, no osim prekrasnog filmskog promotivnog videa u prepoznatljivom Star Wars okruženju, o njemu trenutno nema nikakvih dodatnih informacija. Osobno, to što znamo da je u razvoju i tko upravlja projektom zasad je dovoljno.

007 First Light

Igara u kojima je glavna uloga pripala Jamesu Bondu ima začuđujuće malo s obzirom na popularnost jednog od najpoznatijih svjetskih agenata, a prosjek će malo popraviti 007 First Light. Iako je sama igra predstavljena već ranije, autori su iskoristili ovu prigodu za predstavljanje glavnog negativca Bawme kojeg će stasom i glasom utjeloviti poznati glazbenik Lenny Kravitz. Ukoliko ne dođe do daljnjih odgoda, 007 First Light igramo 27. ožujka iduće godine.

Tomb Raider: Catalyst

Mnogi je s potpunim pravom smatraju jednom od najvećih heroina svijeta videoigara. Ipak, posljednje avanture Lare Croft zaigrali smo prije šest godina i najava novog poglavlja nas je stoga oduševila. Tomb Raider: Catalyst vodi nas u avanturu o mističnoj kataklizmi koja je na vidjelo izbacila drevne tajne kojima se zlonamjerni lovci na blago žele okoristiti, no naša junakinja je tu da ih zaustavi. Hoće li joj to poći za rukom, saznat ćemo tek 2027. godine.

Tomb Raider: Legacy Of Atlantis

Catalyst nije jedini Tomb Raider najavljen na Game Awardsima. Crystal Dynamics i razvojni tim Flying Wild Hog pridružili su se otkrivanjem Tomb Raidera: Legacy of Atlantis, obnovljene verzije prve igre serijala objavljene davne 1996. godine. Ovakvi projekti obično nisu neko spektakularno čudo i developeri često naprave tek manja poboljšanja, no Legacy of Atlantis prema promotivnom videu izgleda spektakularno i svakako je jedna od igara koje ćemo iduće godine obavezno zaigrati.

Divinity

Svaka čast svim najavljenim igrama, no novi projekt ekipe Larian Studiosa, autora Baldur's Gatea 3, za mnoge je bio vrhunac večeri. Jednostavno nazvan Divinity, što izravno asocira na povratak developera vlastitom serijalu kako su i najavili, riječ je o RPG-u koji će prema njihovim riječima biti još veća avantura od Baldur's Gatea 3. To su, nažalost, i sve trenutno dostupne informacije, pa nam ne preostaje ništa drugo nego zavaliti se i vrijeme kratiti uz filmski promotivni video.

Diablo IV: Lord Of Hatred

Već neko vrijeme kruže nagađanja hoće li Blizzard kao novu klasu u Diablu IV predstaviti paladina, a najavom ekspanzije Lord Of Hatred koja stiže u travnju iduće godine to je i potvrđeno. Ne samo da predbilježbom igrači mogu odmah početi s „dizanjem“ paladina, već će prilikom izlaska biti predstavljena i potpuno nova klasa o kojoj autori trenutno šute. Kao i svaki dodatak, Lord Of Hatred donosi nova područja, protivnike, plijen i sve ostalo što privlači ljubitelje akcijskih RPG-ova.

Control Resonant

Nakon očajnog FBC: Firebrakea, Remedy hitno treba novi udarni projekt, a to bi mogao biti nastavak Controla predstavljen jučer. Control Resonant vodi nas u iskrivljenu verziju Manhattana u kojoj preuzimamo ulogu Dylana Fadena, brata glavne junakinje prvog poglavlja. Autori kažu kako ovaj put nije riječ o akcijskoj avanturi, već akcijskom RPG-u s naglaskom na blisku borbu te smislenijim napretkom nego ranije, kao i „odlukama temeljenima na stvarnim izborima“. Što to točno znači, saznat ćemo iduće godine za kada je zakazan završetak radova.

Resident Evil Requiem

Prije samo dva dana pisali smo o „skandalu“ slučajnog otkrivanja Leona Kennedyja za kojeg su autori tvrdili da se neće pojaviti u novom Resident Evilu. Ipak, glasine su se pokazale točnima, osobito tvrdnje Dusk Golema da će Leon biti jedan od glavnih likova. Maske su pale videom u kojem je Capcom predstavio i Kennedyja i Grace Ashcroft kao igrive likove, svaki sa svojim stilom igranja. Dok u ulozi Grace igrači mogu iskusiti iskonski survival horor, preuzimanjem Leona igra kreće više akcijskim smjerom.