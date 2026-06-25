Otkrivene cijene za GTA VI

Standardno izdanje GTA VI koštat će 80 eura, čime su opovrgnute glasine o osnovnoj verziji skupljoj od 100 eura

Rockstar Games službeno je otvorio prednarudžbe za GTA VI i tako otkrio cijene - 80 eura za standardno izdanje igre te 100 eura za Ultimate Edition.

Digitalna verzija igre moći će se unaprijed preuzeti od 12. studenoga, što će igračima omogućiti da zaigraju odmah po izlasku 19. studenoga. Potvrđeno je i da fizičko izdanje neće sadržavati disk, već samo kod za preuzimanje igre u kutiji, a i on će postati aktivan istog datuma.

Inače, Ultimate Edition donosi dodatni sadržaj poput ekskluzivnog oružja, automobila, odjeće i tetovaža koje se otključavaju tijekom kampanje. Svi koji igru prednaruče ili kupe prije 20. studenoga dobit će i Vintage Vice City Pack, paket koji uključuje limuzinu '55 Vapid Stanier s garažom, odjevne kombinacije i frizure inspirirane 80-ima te posebnu masku za oružje u pastelnim bojama.

Kupci digitalne verzije pritom dobivaju i mjesec dana pretplate na GTA+.