Otkrivene nove besplatne igre za članove PS Plusa u lipnju

Krajem svakog mjeseca PlayStation Blog objavi popis novih igara koje će pretplatnici servisa PS Plus, neovisno o razredu kojeg plaćaju, moći besplatno uvrstiti u svoje kolekcije i igrati bez dodatne naknade. Po ustaljenom rasporedu, nove igre postat će dostupne prvog utorka u novom mjesecu, koji u ovom slučaju pada na 2. lipnja, što ujedno znači da igre koje su igrači mogli prisvojiti u svibnju odlaze iz ponude.

Ipak, ovaj put postoji i jedna iznimka s obzirom na to da će EA Sports FC 26 biti dostupan do 16. lipnja za prisvajanje, dok će Wuchang: Fallen Feathers i Nine Sols nestati iz ponude prema zacrtanom planu pojavom igara koje ih nasljeđuju.

U lipnju je ponuda više nego dobra, a predvodi je Grounded Fully Yoked Edition, kooperativni survival koji se prije dvije godine pojavio za PlayStation 4 i PlayStation 5. U svom osvrtu Grounded smo prilično nahvalili, što u potpunosti zaslužuje, a ukratko ćemo ponoviti da nas igra smješta u minijaturni svijet kukaca u kojem četvero smanjenih prijatelja moraju pronaći izlaz iz tragikomične situacije. Iako je Grounded moguće zaigrati samostalno, topla je preporuka pronaći par istomišljenika, što će olakšati sve survival elemente koji ga krase, kao i ostale izazove.

Drugi naslov kojeg igrači u lipnju mogu ubaciti u kolekcije i igrati kad god im je pretplata aktivna jest Nickelodeon All-Star Brawl 2. Kao i ranije spomenuti Grounded, i ovaj je naslov pokupio solidne ocjene, a kako mu i samo ime sugerira, u njemu nas očekuju borbe likova iz raznih franšiza produkcijske kuće Nickelodeon. Pojednostavljeno, to znači da ćemo kao SpongeBob SquarePants moći prebiti Raphaela iz Teenage Mutant Ninja Turtlesa koristeći kojekakve, uglavnom smiješne i sulude sposobnosti.

Popis zaključuje Warhammer 40.000: Darktide, akcijska pucačina opisana kao duhovni nasljednik daleko poznatijeg serijala Warhammer: Vermintide. Verzija za PlayStation 5 koja se ovom prigodom dijeli objavljena je dvije godine nakon one za PC, tako da su u njoj popravljene brojne zamjerke koje su krasile izvorno izdanje.