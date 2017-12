Otkriveni detalji o Season Passu za Shadow of War

Dva tjedna nakon što je ova akcijska igra izašla izdavač Warner Bros. je odlučio objaviti što sve čeka one koji su kupili ili će tek kupiti Season Pass

Unatoč kontroverznoj implementaciji mikrotransakcija u Middle-earth: Shadow of War, ova je igra smještena u Tolkienovom fantazijskom svijetu prošla jako dobro i kod kritičara i kod igrača. Osnovna je igra izašla prije dva tjedna, trenutno je krasi prosječna ocjena 83/100, dok je nešto više od pet tisuća igrača na Steamu napisalo svoje komentare od kojih je 77 posto bilo pozitivnih.



Potaknuti uspjehom i vjerojatno zaključkom da je dovoljno vremena prošlo kako bi igrači vidjeli sve što igra ima za pružiti, Warner Bros. je sada odlučio reći što se sve nalazi u Season Passu koji je uključen u Gold verziju igre ili se prodaje zasebno po cijeni od 39,99 eura. Shadow of War će dobiti dva nova plemena Orkova i dvije nove kampanje za jednog igrača.

Najprije stiže Slaughter Tribe Nemesis proširenje u studenome koje uključuje nove misije, Orkove i njihove međusobne borbe koje će biti implementirane u Nemesis sustav. Nakon toga će u prosincu stići i drugo pleme uz Outlaw Tribe Nemesis proširenje koje se sastoji od istih stvari kao i ovo prvo.



Prvo proširenje kampanje zove se Blade of Galadriel koja vas stavlja u cipele Eltariel koja će se boriti protiv Nazgula i otkrivati više detalja o njima. Kako se radi o novom liku, imat ćete na raspolaganju njene vilenjačke mačeve, posebne vještine i novu opremu. Ova će ekspanzija biti dostupna u veljači 2018. godine.



Posljednji dodatak zove se Desolation of Mordor u kojem ćete igrati kao kapetan Minas Ithila imena Baranor, a priča ovdje prati ljudsku borbu protiv Orkova na istoku. Igrači će moći raditi novu opremu uz pomoć Torvina koji je bio prisutan u prvoj igri, te će moći uposliti plaćenike kako bi stvorili vojsku. Ta će ekspanzija postati dostupna tijekom svibnja 2018. godine.



Warner Bros. je uz sve ove detalje objavio i prikladni trailer u kojem se već mogu vidjeti dijelovi svih navedenih dodataka, a ako vas uz to zanima još nešto drugo posjetite službene stranice.