Otpušteni šefovi Unknown Worldsa na sudu, a ne tuži ih Krafton, nego zaposlenici

Umjesto mirne završnice koja bi Subnauticu 2, podvodni survival koji svi nestrpljivo očekujemo, uvela u program early accessa, nedavno je priča krenula nizbrdo. Naime, izdavačka kuća Krafton, vlasnik Unknown Worldsa, otpustila je vodeći trojac jer igra nije bila ni približno kvalitetna i spremna za rani pristup, a na njihovo mjesto dovela novog direktora, Stevea Papoutsisa, donedavnog šefa Striking Distance Studiosa.

Spomenuti trojac — vodeći dizajner i direktor Charlie Cleveland, izvršni direktor Ted Gill te suosnivač Max McGuire — odlučio je zadovoljštinu potražiti na sudu i optužuje Krafton da je namjerno sabotirao i odgađao ulazak u early access kako ne bi morao isplatiti 250 milijuna dolara obećanog bonusa ukoliko to naprave u zadanim rokovima.

Nakon što je taj podatak isplivao u javnost, stigla je nadopuna kako je trojac od te cifre developerima namijenio samo 10 posto, što nije malo, ali je svakako mizerno u odnosu na 225 milijuna koje bi međusobno razdijelili. Naravno, na protutužbu nismo dugo čekali, no zanimljivost je da Clevelanda, Gilla i McGuirea ne tuži Krafton, već donedavni kolege — ekipa Unknown Worldsa.

Prema tužbi, prije nego što su otišli iz tvrtke, pokupili su gomilu materijala vezanih uz poslovanje, kao i razvojne materijale Subnautice 2. Konkretno, Gill je pokupio svu poštu sa službenog e-mail računa Unknown Worldsa početkom lipnja, te kasnije 30. lipnja nakon što je doznao za otkaz.

Cleveland je pak kopirao preko 72.000 datoteka s Google Drivea kompanije koje uključuju „osjetljive i povjerljive informacije“, kao i koncepte i dizajnerske datoteke Subnautice. McGuire je nekoliko dana prije odlaska preuzeo stotinjak tisuća svakojakih datoteka, među kojima su bile i one vezane za Moonbreaker, poteznu strategiju koja je bila u razvoju, no radovi su prekinuti u veljači prošle godine.

Unknown Worlds od tuženih traži vraćanje svih materijala, kao i onih koje imaju u privatnom vlasništvu, a nastali su tijekom njihova rada u tvrtki i vezani su uz poslovanje, te plaćanje sudskih troškova i novčanu odštetu zbog narušavanja ugleda Unknown Worldsa.

Premda je ovdje riječ o ozbiljnim optužbama, moramo napomenuti kako je izgledno da iza novog sudskog parničenja ipak stoji Krafton kao vlasnik Unknown Worldsa, što potvrđuje i podatak da su potonji unajmili isti odvjetnički ured čije usluge koristi matična tvrtka.