Ovako će izgledati cover art za GTA VI

Rockstar od samih početaka koristi sličan kalup za naslovne ilustracije Grand Theft Auta, stoga je i ova za GTA VI poprilično prepoznatljiva

Rockstar je službeno otkrio cover art za GTA VI te objavio da prednarudžbe započinju već 25. lipnja.

Naime, na naslovnoj ilustraciji nalazi se dvoje glavnih protagonista, Lucia Caminos i Jason Duval, a uz njih su prikazani motociklist koji izvodi neku vratolomiju, policijski automobil te helikopter sa strojnicom.

U donjem dijelu ilustracije može se vidjeti nepoznata žena s ogrlicom na kojoj piše „siempre“ („uvijek“), dok se s desne strane nalazi Boobie Ike, jedan od ranije predstavljenih sporednih likova te vlasnik noćnih klubova i nekretninskog poslovanja. Oni koji su upoznati s američkom hip hop scenom, odmah će prepoznati sličnosti Ikea s reperom Rickom Rossom.

Pri dnu cover arta nalaze se i drugi elementi povezani sa svijetom igre uključujući Raula Bautistu, pljačkaša banaka iz Vice Cityja koji će se susresti s Lucijom i Jasonom, sportski automobil, gliser, flaminga i aligatora.