Palworld 1.0, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 i The Planet Crafter stižu na Game Pass

Kao i svaki mjesec, na Microsoftov Game Pass u srpnju stižu novi naslovi, dok će desetak starijih, koji su u ponudi već neko vrijeme, biti uklonjeni

Xbox Game Pass, odnosno PC Game Pass, Microsoftov je servis koji svojim pretplatnicima nudi nekoliko stotina igara koje mogu zaigrati u bilo kojem trenutku. Za vlasnike Xboxa ponuda ovisi i o razredu pretplate, uz napomenu da najskuplja, ujedno i najbolja varijanta uključuje igre dostupne na sam dan izlaska, pretplatu na EA Play i, dakako, najveću zbirku dostupnih igara.

Vlasnici PC-ja s time se ne moraju zamarati jer za njihovu igraću platformu postoji samo PC Game Pass, koji donosi sve pogodnosti kao i Ultimate pretplata na Xbox konzolama.

Ponuda igara mijenja se na mjesečnoj bazi, a na Xbox Wireu osvanula je objava kojom je otkriveno koje igre stižu u srpnju, uz napomenu da su sve dostupne za PC, dok dostupnost na Xboxu ovisi o modelu pretplate. To znači da će sve biti uvrštene u Ultimate model, a dio njih moći će igrati i pretplatnici na Premium.

2D akcijska metroidvania Winds of Arcana: Ruination već je nekoliko dana dostupna, a sutra će na Game Pass biti uvršteni prošlogodišnji hit Gears of War: Reloaded, kao i arkadna pucačina Tamashika. Nositelj ponude za mnoge je Palworld 1.0, koji 10. srpnja stiže u svojoj finalnoj inačici i bit će dostupan putem ovog servisa od prvog dana.

Nakon toga slijede Ascend to Zero, kojem je 13. srpnja ujedno i datum globalnog izlaska, zatim PBA Pro Bowling 2026, Quarantine Zone: The Last Check, Mavrix by Matt Jones, FixForce i Fogpiercer. Posljednje dvije igre u ovoj objavi su The Planet Crafter i Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, koji će se pojaviti 21. srpnja.

Nažalost, uz priljev novih naslova, dio starijih igara koje su već dulje vrijeme dostupne bit će uklonjen iz ponude 15. srpnja. Konkretno, riječ je o igrama Dungeons of Hinterberg, EA Sports FC 24, Stellaris, Golf With Your Friends, Minami Lane, PowerWash Simulator, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Splitgate: Arena Reloaded, Super Fantasy Kingdom i Techtonica.