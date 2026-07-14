Palworld 1.0 u prvom vikendu okupio masu igrača na Steamu

U prvom vikendu nakon izlaska, Palworld je samo na Steamu zabilježio 855.525 istovremenih igrača, što ga je smjestilo na drugo mjesto trenutno najigranijih naslova

Otkako se pojavio prije nešto više od dvije godine u razvojnoj inačici, Palworld je privukao velik broj igrača, te ni sami svojedobno nismo odoljeli da ga isprobamo i iznesemo svoje dojmove. Koliko je bio popularan najbolje svjedoči suludih 2,1 milijun istovremenih igrača koliko je zabilježeno u prvim danima, čime je ovaj uradak ekipe Pocketpair nadmašio konkurenciju i u to doba bio najigraniji naslov na Steamu. U protekle dvije godine autori su ga nadograđivali brojnim sadržajima, a prošlog je tjedna ovaj survival zaživio u svom finalnom obliku.

Iako raniji rekord nije oboren, developeri mogu biti zadovoljni s obzirom na to da je Palworld tijekom premijernog vikenda istovremeno zaigralo 855.525 igrača, čime se smjestio na drugo mjesto po igranosti, odmah iza svemoćnog Counter-Strikea 2. Valja napomenuti kako ove brojke vrijede isključivo za Steam, a osim na njemu, Palworld je objavljen i za PlayStation 5 te Xbox Series X|S, dok je od prvog dana besplatan za pretplatnike na servis Game Pass, što svakako nije zanemarivo.

Mišljenja o igri općenito su pozitivna i trenutno je čak 94 posto igrača, od njih više od 400 tisuća, ostavilo pozitivan komentar. Kakva je budućnost ove igre i što developeri imaju u pripremi nije poznato, no sasvim je sigurno da već rade na novim sadržajima.