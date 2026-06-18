Pepper the Giant Purple Dog: koliko ste spremni žrtvovati za čovjekova najboljeg prijatelja?

Indie horor scena posljednjih godina sve češće poseže za "izgubljenim" igrama, a tu ladicu spada i Pepper the Giant Purple Dog, čiji se izlazak očekuje u trećem kvartalu ove godine

Koliko života vrijedi jedan pseći ljubimac? To je pitanje kojim razvojni studio Silvercity Sharks najavljuje svoju igru Pepper the Giant Purple Dog te odmah daje do znanja da nije riječ o tipičnom simulatoru u kojem se brinete o kućnom ljubimcu, iako se u početku trudi izgledati upravo tako. Novi horor spomenutog studija predstavlja se kao igra unutar igre, priča o neobjavljenom dječjem naslovu iz ranih 2000-ih i jednom divovskom ljubičastom psu čija glad vrlo brzo prestaje biti simpatična briga vlasnika te postaje moralni problem.

U središtu priče je Jacob Collins, „kreator sadržaja” koji se bavi teorijama zavjere. Jacob jednoga dana dolazi do testne kopije neobjavljene igre imena Pepper the Giant Purple Dog. Riječ je o simulatoru koji je, prema premisi igre, izvorno trebao izaći 2002. godine, ali nikada nije ugledao svjetlo dana. Jacob ubacuje disk u računalo, ne znajući što ga čeka, a ono što na prvi pogled izgleda kao bezazlena dječja igra ubrzo počinje otkrivati mračnu tajnu zbog koje možda nikada nije ni trebala biti objavljena.

Pepper je, kako naslov sugerira, divovski ljubičasti pas o kojem se trebate brinuti. Igrač obavlja zadatke, rješava zagonetke, razgovara s likovima i istražuje Normalville koji na početku djeluje šareno, nostalgično i pomalo naivno. No taj se privid normalnosti ubrzo gubi, a ključni preokret dolazi kada ponestane hrane za pse. Glad ne prolazi sve dok igrač ne bude prisiljen donijeti odluku: koliko je daleko spreman ići za čovjekova najboljeg prijatelja?

Studio Silvercity Sharks opisuje Pepper the Giant Purple Dog kao svoj najluđi horor dosad. Uz retro estetiku dječjih igara s početka 2000-ih, naslov koristi i 2D i 3D elemente. Silvercity Sharks su prethodno radili i na naslovima kao što su Night of the Extinct, Greg’s Deadly Draft i Wordfright, pa Pepper djeluje kao nastavak njihove sklonosti neobičnim horor konceptima koji kreću iz gotovo komične premise, a zatim se pretvaraju u nešto znatno neugodnije.

Demo igre već je dostupan za isprobavanje, dok se puna verzija očekuje na Steamu. Prema službenim informacijama, Pepper the Giant Purple Dog donosi priču s misterijem ispod površine, istraživanje Normalvillea, razgovore s neigrivim likovima, interakciju s okolinom i atmosferu dječje igre koja je otišla – u potpuno pogrešnom smjeru.