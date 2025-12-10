PlayStation Store slučajno je otkrio zanimljiv detalj nadolazećeg Resident Evil Requiema

Capcom već mjesecima uspješno taji detalje o Resident Evil Requiemu, novom nastavku serijala koji stiže krajem veljače, no prije par dana je na vidjelo isplivala zanimljiva informacija

Damir Radešić srijeda, 10. prosinca 2025. u 16:36

Osim točnog datuma izlaska, koji je zakazan za 27. veljače, o novom poglavlju Resident Evila znali smo samo općenite detalje. Tu i tamo pojavljivale su se informacije iz provjerenih izvora, pa je tako Dusk Golem, poznat po ranim objavama detalja iz serijala Resident Evil koje su se kasnije pokazale točnima, tvrdio da će se uz Grace Ashcroft koju Capcom uporno navodi kao glavnu junakinju, u igri pojaviti i Leon S. Kennedy, ne samo kao drugi igrivi lik, već u ulozi glavnog protagonista.

Capcom je sve takve glasine uporno negirao, pa je čak i direktor igre, Koshi Nakanishi, svojevremeno izjavio da je tako nešto van pameti jer ovo poglavlje više zadire u žanr horora nego ranija te da „nitko ne želi vidjeti Leona prestravljenog“. Ipak, nedavna pogreška PlayStation Storea pokazala je suprotno.

Naime, igrače koji su putem spomenutog servisa rezervirali standardnu verziju igre i kasnije provjerili detalje dočekala je nadograđeni poster igre koji, uz Grace Ashcroft, potvrđuje prisutnost gospodina Kennedyja.

Uopće ne sumnjamo da je Capcom ovo veliko otkriće, zajedno s još nekoliko trenutačno nepoznatih detalja, čuvao za sutrašnju ceremoniju The Game Awards, gdje će uz proglašenje najboljih ovogodišnjih igara biti predstavljeni novi naslovi, kao i nadopunjene informacije o onima koji uskoro izlaze, no planove im je očito pomutio njihov vjerni partner, PlayStation. U svakom slučaju, sutra ćemo doznati pravu svrhu Leonova pojavljivanja na posteru igre.



