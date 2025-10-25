Pokémon Legends: Z-A prodan u gotovo 6 milijuna primjeraka u prvom tjednu

Najnoviji nastavak popularne franšize, Pokémon Legends: Z-A, ostvario je izvanredan komercijalni uspjeh u prvom tjednu nakon izlaska. Prema službenim podacima koje je objavila The Pokémon Company, igra je već pronašla put do milijuna igrača diljem svijeta, postavljajući visoka očekivanja za budućnost serijala.

U službenoj izjavi navodi se kako je Pokémon Legends: Z-A, koji je debitirao 16. listopada, u samo sedam dana prodan u 5,8 milijuna primjeraka. Posebno je zanimljiv podatak da je otprilike polovica tih primjeraka, kako prenosi IGN, kupljena za novu Nintendovu konzolu, poznatiju kao Switch 2. Ovaj podatak ne samo da svjedoči o popularnosti igre, već i o velikom interesu za tu igraću platformu.

S ovim rezultatom, prva Pokémon igra koja sadrži borbe u stvarnom vremenu postala je peta najprodavanija igra u franšizi, gledajući isključivo prodaju u prvom tjednu. Usporedbe radi, to je više nego što su u istom periodu postigli Pokémon X/Y i Let's Go Pikachu / Eevee. Ipak, kako navodi korisnik Pierre485 na društvenoj mreži X (bivši Twitter), naslovi kao što su Pokémon Scarlet / Violet, Pokémon Legends: Arceus i Pokémon Sword / Shield i dalje drže prva mjesta po prodaji u prvom tjednu.

Pokémon Legends: Z-A smješten je u Lumiose City, poznatu lokaciju iz X/Y generacije, gdje je u tijeku plan urbanog preuređenja s ciljem stvaranja grada koji pripada i ljudima i Pokémonima. Igra donosi i potpuno novi sustav borbe, koji je pohvaljen u brojnim recenzijama. U recenziji portala IGN, igra je dobila ocjenu 8/10 uz zaključak: "Pokémon Legends: Z-A konačno djeluje kao da je Game Freak uhvatio pravi ritam u 3D eri Pokémona, sa zabavnim okruženjem za istraživanje, dobro napisanom pričom i potpunim redizajnom sustava borbe koji iznenađujuće dobro funkcionira."

Uspjeh igre leži u inovacijama i svježem pristupu poznatoj formuli, a igrači već naveliko istražuju sve tajne koje Lumiose City nudi.