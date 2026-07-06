Posljednja prilika za preuzimanje lipanjskih igara na PS Plusu, sutra stiže nova ponuda

Kao i svakog prvog utorka u mjesecu, sutra će PlayStation pretplatnicima na PS Plus ponuditi tri nove igre koje mogu uvrstiti u svoje kolekcije, a predvodi ih Call of Duty: Modern Warfare III

Svakog prvog utorka u mjesecu Sony obnavlja ponudu besplatnih igara za pretplatnike na PS Plus. Prema već ustaljenim pravilima, igre iz ponude moguće je dodati u vlastitu kolekciju i igrati ih bez dodatnih troškova sve dok traje aktivna pretplata. Kao što smo ranije pisali, tijekom lipnja su bile dostupne Grounded: Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 i Warhammer 40,000: Darktide, a od sutra ih zamjenjuje nova ponuda.

Predvodi je Call of Duty: Modern Warfare III, relativno svježi nastavak popularnog FPS serijala koji je izvorno objavljen prije tri godine. Iako ga mnogi ne smatraju najboljim nastavkom u serijalu, donosi nastavak priče iz hvaljenog Modern Warfarea II u kojem kapetan Price i Task Force 141 ponovno staju na put ratnom zločincu Vladimiru Makarovu. Multiplayer uključuje 16 prerađenih i unaprijeđenih mapa iz originalnog Modern Warfarea 2 iz 2009. godine, dok će ljubitelji zombija moći zaigrati novi Zombies način igranja.

Drugi naslov u ponudi je For the King II, taktička igra koja kombinira elemente stolnih RPG-ova i roguelite kampanje. Inspirirana klasičnim strateškim igrama, donosi poteznu borbu u kojoj svako kretanje i pozicioniranje može odlučiti ishod sukoba. Dodatni adut je podrška za kooperativno igranje do četiri igrača, što je čini odličnim izborom za zajedničko igranje s prijateljima.

Treći naslov ovog mjeseca je CrossCode, 2D akcijski RPG inspiriran retro igrama koji spaja brzu borbu, fizikalne zagonetke i znanstvenofantastičnu priču u prepoznatljivom 16-bitnom vizualnom stilu. Iako na prvi pogled možda djeluje skromnije od ostalih naslova, upravo je CrossCode među kritičarima i igračima najbolje ocijenjena igra u ovomjesečnoj PS Plus ponudi.