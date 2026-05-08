Predstavljen Stranger Than Heaven, novi nastavak serijala Yakuza

Serijal Yakuza do sada je dobio devet punih izdanja glavne priče te još više spin-offova, a ove zime imat ćemo priliku zaigrati i novo poglavlje koje nas vodi u vrijeme nastanka Tojo klana

S obzirom na popularnost franšize Yakuza, koja broji preko dvadeset izdanja, bilo onih glavne priče ili raznih spin-offova, ne čudi da ekipa RGG Studiosa priprema novo izdanje pod imenom Stranger Than Heaven.

O njemu je do sada bilo poznato vrlo malo informacija, no u novom promotivnom prijenosu izdavačke kuće Sega izvršni producent igre Masayoshi Yokoyama progovorio je o glavnim značajkama i podrobnije upoznao fanove s ovim poglavljem koje nas vodi u prošlost i govori o nastanku klana Tojo.

Sama priča proteže se na pedeset godina, počevši od 1915. godine kada Makoto Daito, dječak američko-japanskog podrijetla, odluči napustiti Ameriku i otići živjeti u Japan. Tijekom tog puta upoznaje Yua Shinjoa koji mu postaje najstariji prijatelj, ali i najveći suparnik, kao i Orpheusa, međunarodnog švercera kojeg je glasom i stasom utjelovio Snoop Dogg. Kako su to autori zamislili, Daito će posjetiti pet gradova u kojima ga očekuje put prema vrhu, zaključno s Tokijom šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Tijekom prezentacije prikazana je i mehanika borbe koja je očito postala još brutalnija, što je postignuto odmicanjem od klasičnih borbenih stavova i vezanjem animacija uz određene kombinacije tipki.

Time je igračima dana velika sloboda u kreiranju raznih povezanih udaraca koji nanose veliku štetu, a vidljivo je i da su oružja više zastupljena nego što je to bio slučaj u ranijim nastavcima. Prema procjenama, Stranger Than Heaven mogli bismo zaigrati krajem ove ili početkom iduće godine.