Procurila finalna verzija Forza Horizona 6 za PC, developeri dijele banove onima koji je igraju

Playground Games kaže kako curenje nije posljedica njihova nemara ili Steama, već da je sporna verzija stigla od novinara, influencera ili nekoga iz industrije tko je imao pristup igri

Forza Horizon 6 novo je izdanje Microsoftova uspješnog serijala koji kombinira simulaciju vožnje i arkadne elemente na vrlo zabavan način. Ekipa Playground Gamesa i dalje se drži rokova te će, prema najavljenom planu, igra biti dostupna 19. svibnja, no oni koji su je predbilježili moći će krenuti s paljenjem guma već 15. svibnja. Ipak, jučer se diljem interneta proširila vijest da je piratska verzija već dostupna, što su u konačnici potvrdili i developeri.

Prema ustaljenoj praksi i želji da kritike budu spremne na sam dan izlaska, Microsoft je podijelio ključeve novinarima, influencerima i utjecajnim osobama iz industrije igara, a izgleda da je piratizirana verzija, slučajno ili namjerno, stigla upravo iz njihovih redova te da se ne radi o hakerskom upadu na servere developera ili izdavača. Iako je šteta napravljena i kopija je na dohvat ruke, oni koji bi se s Forza Horizonom 6 željeli zabavljati na duže vrijeme možda bi ipak trebali nabaviti legalnu verziju.

Naime, autori su najavili kako će svakome tko nije na popisu za ključ, a u igri je prije službenog izlaska, zaključati račun na nešto manje od 8.000 godina, odnosno do 31. prosinca 9999. godine. Čak i bez te stroge mjere, igrati piratiziranu igru poput Forza Horizona 6, koja se najvećim dijelom oslanja na online komponentu, nema previše smisla jer nedostaju svi oni izazovi i događaji koji se pokreću upravo sa servera.