Prodaja Pragmate u dva dana premašila milijun primjeraka uz iznimno visoke ocjene

Capcom je nastavio ovogodišnji niz uspješnica novom akcijskom avanturom koja je već u prvim danima pokupila odlične recenzije i zabilježila milijunsku prodaju

Tek je travanj, a Capcom već ima dvije igre koje ćemo obavezno uzeti u obzir kada budemo krajem godine birali najbolje naslove u proteklih dvanaest mjeseci. Prva je, dakako, odlični Resident Evil Requiem, u kojem smo dobili dvije igre u jednoj, dok je drugi naslov svježe objavljena Pragmata.

Riječ je o neobičnoj akcijskoj avanturi najavljenoj prije šest godina, uz očekivano vrijeme izlaska 2022. godine, no uslijedilo je nekoliko odgoda koje su odužile razvoj. Ipak, izgleda da su razlozi bili opravdani, s obzirom na to da je Pragmata objavljena u petak i u samo dva dana tijekom vikenda premašila je milijun prodanih primjeraka.

Prodaja sama po sebi nije tolika vijest koliko su značajne ocjene kritike i igrača, a iste su više nego odlične. Prema Metacriticu, verzija igre za PC trenutno ima prosjek od visokih 88 posto, dok je „najlošije“ prošla inačica za PlayStation 5 – 86 posto.

Na Steamu je pak situacija za Capcom još bolja jer igra trenutno bilježi 97 posto pozitivnih mišljenja od ukupno pet tisuća koliko ih je tijekom vikenda objavljeno, što je uistinu izniman rezultat, uz napomenu da ju je istovremeno zaigralo gotovo 70 tisuća igrača.

Osim inovativnih mehanika koje nadopunjuju klasične pucačke, Pragmata je zanimljiva i zbog tematike koja se poglavito bavi problematikom umjetne inteligencije, a naš osvrt i mišljenje o ovom Capcomovu uratku saznat ćete ubrzo.