Prologue: Go Wayback! je novi projekt tvorca PUBG-a kojeg kreira uz pomoć igrača

PlayerUnknown Productions na čelu s Brendanom Greeneom, tvorcem popularnog PUBG-a, prije dva tjedna je pokrenuo program ranog pristupa svom novom projektu Prologue: Go Wayback!. Spomenuti je zamišljen kao single player survival otvorenog svijeta s elementima roguelikea, koji nas u svakom novom prohodu vodi u nasumično generirani svijet zbog čega je svaki pokušaj preživljavanja unikatan.

U njemu nas očekuju brojne elementarne nepogode uz stalnu brigu o hrani i vodi, pa je pronalaženje svjetionika kao jedinog izlaza iznimno zahtjevan zadatak koji često neće rezultirati uspjehom.

Developeri su u ovom kratkom vremenu od ulaska u early access već počeli s nadogradnjama igre, pa osim prvotno zamišljene avanture i traženja izlaza, u nju je uvršten novi način igranja koji igračima omogućava boravak i borbu s prirodom dokle god to žele.

Dapače, dozvoljeno je snimanje pozicije, pa se svojim avanturama mogu vratiti kad god požele pod uvjetom da su u prethodnoj seansi preživjeli. Ovaj način igranja, kao i mnoge druge mogućnosti, izravna je posljedica povratnih informacija igrača s kojima autori svakodnevno komuniciraju i oblikuju igru prema njihovim željama i savjetima.

Kako kaže sam Greene, želja mu je raditi igre zajedno s igračima, a ne za njih, jer je i sam u svijet industrije videoigara krenuo kao modder. „Program ranog pristupa je pećnica. Igre u njemu trebaju provesti neko vrijeme“, nadodaje Greene i smatra kako ga jači naslovi ne koriste kako bi trebalo, već im early access služi isključivo za završno balansiranje i poliranje.

Po njemu, igre u early accessu trebale bi biti u razvojnom stadiju, pa čak i u vrlo ranim alpha verzijama, te bi na njihovom dovršavanju trebali aktivno sudjelovati krajnji korisnici – igrači, i to je filozofija kojom se vode u izradi Prologuea: Go Wayback!.