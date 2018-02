Prošećite drevnim Egiptom uz Assassin's Creed Discovery Tour

Prema mnogim igračima i kritičarima Ubisoft se novim nastavkom u serijalu Assassin's Creed konačno vratio na pravi put. Nakon par igara koje su imale zanimljive lokacije, ali bile prepune bugova i drugih problema, izdavač je odlučio da bi bilo dobro da jednu godinu pauziraju i uzmu više vremena za razvoj zabavne akcijske igre koja će biti stabilnija i bolje optimizirana.

Ta se odluka svakako isplatila, a ono što su ovog puta također odlučili napraviti drugačije je pripremiti verziju igre u kojoj je isključena borba. Ta se ideja realizirala u obliku nečeg što su nazvali Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt koja omogućuje i onima koji se inače ne bave igranjem virtualno istraže veoma vjerno rekreirani drevni Egipat.

Ovaj mod koji služi za edukaciju moguće je kupiti zasebno po cijeni od 19,99 eura, dok su ga svi oni koji posjeduju punu verziju igre dobili putem besplatne nadogradnje.

Ako vas je impresionirao svijet kojeg je Ubisoft dizajnirao, ali se niste htjeli baviti kampanjom na ovaj način ga možete iskusiti. Razvojni je tim naravno pripremio trailer kako bi objasnili o čemu se radi, a ako ga želite kupiti posjetite Steam ili Ubi Store za PC verziju, odnosno online trgovine za PlayStation 4 i Xbox One.

Sljedeća ekspanzija će malo kasniti

Kao što je standard u današnjim Season Passovima, svi izdavači pripremaju po četiri dodatka koji uključe u tu dodatnu cijenu. Assassin's Creed Origins je do sada dobio tri - dva manja i jednu ekspanziju. Posljednji najavljeni je Curse of the Pharaohs i o njemu je Ubisoft već sada odlučio podijeliti nešto više detalja, uz objavu datuma izlaska koji je malo pada malo kasnije nego što je bilo planirano.

Nova ekspanzija se bavi egipatskom mitologijom, zagrobnim životom, pa time i stvarima koje su žive, a ne bi trebale biti. Kako bi se Bayek nosio s tim novim prijetnjama moći će dogurati do levela 55 i koristiti sedam novih vještina. Curse of the Pharaohs je u pripremi za PC, Xbox One i PlayStation 4 i izaći će 13. ožujka u sklopu Season Passa, a igrači će je moći kupiti i zasebno po cijeni od 19,99 eura.

Za sve informacije o Assassin's Credu čija se radnja odvija u Egiptu možete proučiti službene stranice, dok gameplay nadolazećeg dodatka možete pogledati ispod teksta.