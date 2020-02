Prvi gameplay za Baldur's Gate 3, Borderlands 3 uskoro na Steamu, Comanche otvorena beta i drugo

Naredna tri dana održava se sajam PAX East, koji se za razliku od ovogodišnjeg izdanja GDC-a dobro drži. Naime, nakon što su Sony, EA, Facebook i Kojima Productions rekli da radi opasnosti od virusa COVID-19 ne žele ugrožavati svoje zaposlenike, sada su to napravili Epic Games i Microsoft. Zbog toga se čini da bi se unatoč tome što su organizatori 25. veljače rekli da će se sajam održati, cijela stvar mogla otkazati. Do tada ćemo pratiti što se događa i vidjeti što su oni timovi koji su trenutno u Bostonu za nas pripremili.

Baldur's Gate 3 prikazan na sajmu PAX East

Kao što nam je bilo obećano, dobili smo prvi konkretan prikaz za Baldur's Gate 3 na kojem radi Larian Studios u suradnji s Wizards of the Coast. Na njihovu žalost, procurile su slike, kao i informacija da će igra najprije biti dostupna u Early Accessu, što je glavni čovjek tima Swen Vincke potvrdio, ali vrlo brzo nam je pokazao filmić, izradu lika, klase i početak igre.

Baldur's Gate 3 imat će borbu na poteze i koristi D&D 5e pravila, kada izađe u Early Accessu imat će šest klasa i pet likova čije ćete priče moći pratiti, onog koji odabere neće pričati u dijalozima s drugima jer ima više opcija, no zato u drugim scenama i za vrijeme kampiranja hoće. Prezentacija je pokazala koliko je trenutno brutalno kada kocke nisu na vašoj strani, a Vincke je na kraju rekao da je to jedan od razloga zbog kojeg su se odlučili na Early Access – trenutno su prebacili pravila iz knjiga, ali žele to balansirati u suradnji s igračima.

Osim toga, prezentacija je pokazala da je igra u dosta ranoj fazi razvoja, pa je bilo bugova i završilo je tako da je Vincke morao izaći iz igre jer nije mogao nastaviti, a sustav za spremanje ne radi. Zbog toga nemaju još ni okvirni datum izlaska, nego će imati više informacija kada se svih tih bugova riješe. Ipak, Baldur's Gate 3 bi trebao postati dostupan nekad ove godine i imati dovoljno sadržaja da vas zabavlja dok tim radi, balansira i priprema nove stvari. Službene stranice i dalje nemaju detalja, ali zato one na Steamu imaju, tako da možete nešto više pročitati tamo.

Yacht Club Games najavio Shovel Knight Pocket Dungeon

Za veoma popularni retro platformer imena Shovel Knight zaslužan je razvojni tim Yacht Club Games, a osim što trenutno rade na novoj igri tog tipa, kao i na spin-offu Shovel Knight Dig, sada su najavili još jednu igru imena Shovel Knight Pocket Dungeon. Ona izgleda ovako:

Radi se u spoju logičke igre i avanture na kojoj surađuju s još jednim timom u kojoj će vam Puzzle Knight pomoći da lopatom sređujete neprijatelje, nabavljate novu opremu i suočite se s novim i starim bossevima iz originalne igre. Osim što ćete pratiti priču, timovi pripremaju i PvP za dva igrača. Trenutno nisu objavljeni ni datum izlaska ni platforme za koje je Pocket Dungeon u izradi, ali nešto više informacija možete pronaći ovdje.

Uz to smo dobili podsjetnik i novi trailer za Cyber Shadow, akcijski platformer koji podsjeća na Ninja Gaiden za NES. Ova igra je u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch i stiže ove jeseni na sve četiri platforme.

Predbilježbe možete odraditi već sada putem službenih stranica po cijeni od 14,99 američkih dolara, a timovi su nešto više detalja objavili u blogu. Iako je tematika znanstveno-fantastična i igra prožeta cyberpunkom, vi ćete kao nindža spašavati članove svojeg klana, otključavati nove vještine, istražiti zanimljiv svijet i uživati u nabrijanoj glazbi. Nakon odličnog The Messengera, i sada ove igre, dobro je vrijeme za ljubitelje tih japanskih boraca i retro igara.

Dark Pictures Anthology: Little Hope je druga igra u horor serijalu

Kada je razvojni tim Supermassive Games najavio svoj novi projekt The Dark Pictures Anthology odmah su rekli da spremaju barem pet horror igara u sklopu tog svijeta. Prvu, Man of Medan, imali smo prilike zaigrati na samom kraju kolovoza prošle godine, a sada su, zajedno s izdavačem Bandai Namco, predstavili Little Hope.

„Oduševile su nas reakcije igrača i uspjeh Man of Medana kao prvog nastavka u The Dark Pictures Anthology. Zbilja cijenimo povratne informacije koje nam zajednica daje i tim još uvijek ima namjeru stvarati nova i uzbudljiva horor iskustva. To ćemo napraviti u novom poglavlju Little Hope koja će pružiti uznemirujuću horor priču“, rekao je predsjednik tima Pete Samuels.

U gradu Little Hope zarobljeno je i izolirano četvero studenata i profesor koji moraju pokušati pobjeći od vizija iz noćnih mora koje ih neprestano prate kroz gustu maglu. Dok istražuju grad i traže način za pobjeći ekipa mora shvatiti zašto se ovo događa, što je izvor zla i kakve veze ima s njima. The Dark Pictures Anthology: Little Hope izaći će ovog ljeta za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kao i u prvoj igri bit će dostupna dva multiplayer moda – Shared Story u kojem s još jednom osobom online možete proći kroz priču i Movie Night gdje sjednete s još četiri osobe na kauč i dijelite kontroler ovisno o tome kojeg ste lika odabrali. Ako želite biti u toku pratite Twitter i Facebook profile tima.

Ovog vikenda se održava multiplayer beta test za Comanche

THQ Nordic oživljava brojne stare igre i serijale, a jednu od njih najavili su za vrijeme sajma gamescom prošle godine. Prva nova igra u serijalu Comanche nakon 2001. godine dobila je jednostavno ime Comanche, na njoj radi tim Nukklear, radnja se pomaknula u budućnost i iako se trebalo raditi o isključivo multiplayer PvP iskustvu, radi zahtjeva zajednice će tim ubacivati singleplayer sadržaje.

Igra će ove godine izaći u Early Accessu, a za ovaj vikend su tim i izdavač pripremili besplatnu otvorenu betu za sve zainteresirane igrače. Ona će se održati na Steamu od 28. veljače do 2. ožujka i vidjeti kako izgleda borba u helikopterima 19 godina nakon izlaska Comanchea 4. Tim je zamislio 4v4 borbe u kojima je naglasak na surađivanju, a moći ćete birati između raznih letjelica i dronova koje imaju jedinstvene vještine. S preuzimanjem možete započeti u 13 sati na ovim stranicama gdje ćete pronaći i sistemske zahtjeve. Kada će igra postati dostupna u Early Accessu zasad nije poznato, ali je možete staviti na popis želja ako ste zainteresirani za timske zračne borbe. Službene stranice kriju nešto više informacija.

Sludge Life je zanimljiv projekt kojeg izdaje Devolver Digital

Navikli smo da Devolver Digital ne izdaje ništa što nije barem malo neobično i drugačije, pa nas ne čudi što su upravo oni najavili Sludge Life. Na njoj radi dvojac Terri Vellmann i Doseone, čiju je prvu igru High Hell također izdao Devolver, a ovog puta su zamislili da na zagađenom otoku prepunom „mrzovoljnih idiota“ ostavljate razne grafite u nadi da ćete biti pozvani među elitu.

Od ostalih stvari, tim želi da iskusite uzbuđenje vandalizma iz sigurnosti svog doma, istražujete taj svijet po želji, pronađete i preuzmete aplikacije na laptop i trošite svoje vrijeme igrajući igru unutar igre, pušite Ciggy Cigs cigarete, slikate egzotičnu faunu i neobične NPC-jeve, stišćete tipku za ispuštanje plinova i iskusite tri različita kraja. Slugde Life je u pripremi za PC kao ekskluziva za Epic Games Store i Nintendo Switch, a izaći će ovog proljeća. Sve što je do sada objavljeno nalazi se na ovim stranicama.

Valve je pripremio posebne stranice za igre sa sajma PAX East, Borderlands 3 uskoro na Steamu

Ako se do nedjelje zaputite na Steam možete posjetiti stranice koje je Valve posvetio igrama koje će posjetitelji moći vidjeti na sajmu PAX East, a mi ostali možemo pratiti što se događa iz naših domova. Popis je prilično velik, a igre se dijele na one koje izlaze i one koje su već dostupne. Zanimljivo je da se na popisu pojavio Borderlands 3, koji se od sredine rujna prodaje kao Epic Games Store ekskluziva, a Gearbox se odlučio na kraći period - umjesto godine dana, ovaj će looter shooter na Valveovom servisu postati dostupan 13. ožujka. Već kad smo spomenuli najnoviji Borderlands, uskoro stiže i novi DLC, točnije 26. ožujka za sve tri platforme na kojima je igra dostupna.

Od drugih igara koje stižu, a koje je Valve izdvojio spomenuli bismo logičku igru s pogledom iz prvog lica Maquette, cyberpunk igru Cloudpunk, psihodeličnu avanturu The Artful Escape, akcijsku avanturu Destroy All Humans, RPG Falconeer u kojem letite na zvijerima, noir igru inspiriranu stripovima Liberated, "obrnutu horor igru" Carrion, drugačiji pristup Divljem zapadu u Weird West i, iskreno, nastavili bismo popis, ali bi vjerojatno naveli većinu igara jer izgledaju interesantno. Preporučujemo vam da sami pogledate sve što stiže ili ono što ste možda propustili i dodate na popis želja ako vam štogod zapne za oko, a neke igre ćete po prvi puta moći vidjeti i u akciji budući da timovi koriste Broadcast opciju na Steamu za prikaz onoga što pripremaju.

Iako je nekoliko kompanija radi straha od koronavirusa odustalo od dolaska na sajam, čini se da će biti dosta novosti. Pratit ćemo što se događa i one zanimljivije vam prenijeti. PAX East traje do nedjelje, prijenose uživo možete pratiti na Twitchu i raspored događanja potražiti ovdje.