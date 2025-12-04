PS Plus u osnovnoj verziji tijekom prosinca daruje čak pet igara

Vlasnici PS Plusa tijekom posljednjeg mjeseca u godini u zbirke mogu uvrstiti LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada i Neon White

Damir Radešić četvrtak, 4. prosinca 2025. u 14:57

Svaki mjesec pretplatnici na PS Plus uživaju pravo prisvajanja uglavnom triju naslova koje im PlayStation ponudi. Tijekom studenog smo tako u kolekcije mogli ubaciti Stray, EA Sports WRC 24 i Totally Accurate Battle Simulator, a prije par dana zamijenili su ih novi naslovi.

Na iznenađenje mnogih, umjesto uobičajena tri naslova koliko se tijekom godine na mjesečnoj bazi dijeli, PlayStation je odlučio razveseliti svoje fanove pa u ponudi imamo čak pet igara koje strpljivo čekaju nove vlasnike. Kao i ranije, igre koje na ovaj način stavite u kolekcije ostaju igrive dokle god traje PS Plus pretplata, a ako u nekom trenutku prekinete pretplatnički status, obnavljanjem spomenutog ponovo postaju dostupne.

Zvijezda mjeseca, ako je tako možemo nazvati, svakako je LEGO Horizon Adventures, koji još nije proslavio ni prvi rođendan, a vodi nas u prepoznatljiv apokaliptični svijet kojim vladaju mašine.

Doduše, na simpatičan način prepun humora na kakvog smo navikli u ranijim LEGO igrama, tako da u njemu mogu uživati sve generacije igrača. U lov na mašine krećemo kao Aloy, da bismo napretkom otključali i ostale likove iz ove franšize poput Varla i Erenda, koji će svojim unikatnim sposobnostima omogućiti savladavanje brojnih izazova.

Također svježi Killing Floor 3 vjerojatno je najslabije izdanje ovog serijala, no to ne znači da ga ne biste trebali prisvojiti i isprobati. Killing Floor 3 moguće je igrati solo ili kooperativno u timovima do šest igrača, a broj čudovišta s kojima ćemo se suočiti varira ovisno o brojčanosti naših saveznika koji mogu birati između šest različitih klasa unikatnih sposobnosti.

The Outlast Trials je pak survival horor iz prvog lica igriv solo ili kooperativno do četiri igrača koji će vas pošteno isprepadati, Synduality Echo of Ada akcijski je RPG iz trećeg lica, dok je Neon White mješavina FPS-a i 3D platformera iznimno brze igrivosti.

Ponuda ovomjesečnih besplatnih naslova traje do ponedjeljka, 5. siječnja, nakon čega će spomenute igre biti zamijenjene novim setom besplatnih naslova.



