PUBG uskoro dobiva novu mapu, objavljene slike i detalji

Voljeli ga, mrzili ili bili indiferentni prema njemu PlayerUnknown's Battlegrounds je neosporivo najveće i najunosnije iznenađenje ove godine. Battle Royale igra koja je još uvijek u Early Accessu, od izlaska na Steamu krajem ožujka ove godine, do kraja prosinca trebala bi doći do verzije 1.0 i uz to dobiti drugu mapu.

Bluehole već neko vrijeme priča o toj mapi za koju je bilo poznato da će biti smještena u pustinji te da će prvi gameplay video biti prikazan sutra za vrijeme dodjele nagrada zvanih The Game Awards. Na Steamovim stranicama vezanim uz igru su se sada pojavili novi detalji, ime same mape i slike na kojima se mogu vidjeti pregled mape iz zraka i neke od lokacija na kojima će se igrači boriti.

Ime mape je Miramar, a evo što tim ukratko kaže o njoj: "Kada smo odlučili stvoriti novu mapu usmjerili smo se na stvaranje okruženja koje se drastično razlikuje od Erangela. Htjeli smo suprotnost od zelenih livada i šuma čime smo došli do grube i neumoljive pustinje koju sada možemo predstaviti kao Miramar. Drugačiji teren i gusta urbana područja Miramara će stvoriti novo Battle Royale iskustvo u kojemu stare strategije vjerojatno neće više biti važeće."

Razvojni tim je izdvojio osam bitnih lokacija i ukratko ih opisao uz napomenu da ne žele otkrivati previše detalja jer će igrači moći uskoro sami sve istražiti. Osim tih lokacija mapa krije i druge zanimljive prostore, no to ćete morati istražiti sami.

Miramar ćete moći istražiti u posljednjoj fazi testiranja mape koja će se održati prije izlaska verzije 1.0, a sutra ćete putem trailera moći vidjeti kako sve to izgleda u pokretu. Do tada možete proučiti slike i biti strpljivi.