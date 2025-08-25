Pucačina Escape From Tarkov uskoro dobiva finalno izdanje

Krajem prošlog tjedna razvojni tim Battlestate Games objavio je da je Escape from Tarkov spreman za svoje finalno izdanje te da će verzija igre 1.0 biti objavljena 15. studenog. Ova taktička pucačina od ulaska u betu u srpnju 2017. dobila je više od 400 nadogradnji, a posljednja velika stigla je prije nešto više od mjesec dana kada je, uz razne ispravke i poboljšanja, obrisan sav napredak igrača, što je izazvalo proteste i negodovanja dugogodišnjih veterana.

Razvoj ovog naslova obilježile su brojne afere, od najezde varalica i prodaje predmeta iz igre za stvarni novac do optužbi na račun developera da prodaju informacije o igračima, a posljednja je izbila prošle godine.

Naime, u siječnju 2024. su developeri prvo objavili Edge of Darkness izdanje po višoj cijeni od regularne, koje je trebalo osigurati besplatni PvE DLC, da bi nakon što su u travnju počeli prodavati Unheard Edition za više od 200 dolara u nekoliko navrata mijenjali obećanja i mogućnosti koje kupci određenih izdanja dobivaju.

Kako god bilo, finalna verzija Escape from Tarkova je pred vratima, no nažalost, možete ga nabaviti isključivo putem službenih stranica s obzirom na to da na servisima poput Steama ili Epic Games Storea još uvijek nije dostupan.