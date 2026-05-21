Quantic Dream odlučio ugasiti Spellcasters Chronicles nakon samo tri mjeseca

Razvojni studio Quantic Dream potpisuje hvaljene single-player avanture kao što su Heavy Rain, Beyond: Two Souls i Detroit: Become Human, pa je najava Spellcasters Chroniclesa više zvučala kao šala nego kao ozbiljna stvar. Riječ je o MOBA naslovu koji je krajem prošle godine krenuo u kratkotrajno beta testiranje, da bi early access izdanje bilo pušteno u rad krajem veljače na Steamu.

Nažalost, već su početne statistike govorile kako nešto opako ne valja, tim više što je izlazak tempiran taman u isto vrijeme kada je Bungie testirao servere Marathona, Guerrilla Games omogućio prvo isprobavanje Horizon Hunters Gatheringa, a na Steamu se odvijao Steam Next Fest s gomilom demo verzija nadolazećih igara.

Prema podacima portala SteamDB, Spellcasters Chronicles je u početku zabilježio slabih 888 igrača istovremeno, što su developeri pravdali riječima da će svježe snage ubrzo navaliti na igru, no dogodilo se upravo suprotno pa se već za mjesec dana cifra spustila na dvoznamenkaste brojke, da bi trenutno varirala između 30 i 50 igrača u isto vrijeme.

S obzirom na to da je riječ o free-to-play naslovu koji bi se trebao financirati putem mikrotransakcija unutar igre, nedostatak igrača automatski znači i nedostatak zarade, što je autore dovelo pred zid.

U jučerašnjoj objavi kažu kako im je ovaj projekt omogućio istraživanje i eksperimentiranje s novim konceptima, ali uslijed "izazovnog ekonomskog okruženja" igra nije dosegla publiku koja bi joj osigurala dugotrajnu održivost. Zbog toga su je odlučili povući iz ponude, dok će serveri nastaviti raditi za tu šačicu vjernih sljedbenika do 19. lipnja, kada će i oni postati dio neaktivne povijesti.

Nažalost, to će dovesti i do nekih reorganizacijskih poteza, odnosno otpuštanja radne snage, no to navodno neće utjecati na razvoj akcijske avanture Star Wars Eclipse, o kojoj znamo jednako kao i prije pet godina kada je najavljena – praktički ništa.