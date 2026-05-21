Quantic Dream odlučio ugasiti Spellcasters Chronicles nakon samo tri mjeseca

Vođeni zdravim razumom i poraznim statistikama, developeri su povukli Spellcasters Chronicles iz ponude i najavili gašenje servera 19. lipnja

Damir Radešić četvrtak, 21. svibnja 2026. u 11:50

Razvojni studio Quantic Dream potpisuje hvaljene single-player avanture kao što su Heavy Rain, Beyond: Two Souls i Detroit: Become Human, pa je najava Spellcasters Chroniclesa više zvučala kao šala nego kao ozbiljna stvar. Riječ je o MOBA naslovu koji je krajem prošle godine krenuo u kratkotrajno beta testiranje, da bi early access izdanje bilo pušteno u rad krajem veljače na Steamu.

Nažalost, već su početne statistike govorile kako nešto opako ne valja, tim više što je izlazak tempiran taman u isto vrijeme kada je Bungie testirao servere Marathona, Guerrilla Games omogućio prvo isprobavanje Horizon Hunters Gatheringa, a na Steamu se odvijao Steam Next Fest s gomilom demo verzija nadolazećih igara.

Prema podacima portala SteamDB, Spellcasters Chronicles je u početku zabilježio slabih 888 igrača istovremeno, što su developeri pravdali riječima da će svježe snage ubrzo navaliti na igru, no dogodilo se upravo suprotno pa se već za mjesec dana cifra spustila na dvoznamenkaste brojke, da bi trenutno varirala između 30 i 50 igrača u isto vrijeme.

S obzirom na to da je riječ o free-to-play naslovu koji bi se trebao financirati putem mikrotransakcija unutar igre, nedostatak igrača automatski znači i nedostatak zarade, što je autore dovelo pred zid.

U jučerašnjoj objavi kažu kako im je ovaj projekt omogućio istraživanje i eksperimentiranje s novim konceptima, ali uslijed "izazovnog ekonomskog okruženja" igra nije dosegla publiku koja bi joj osigurala dugotrajnu održivost. Zbog toga su je odlučili povući iz ponude, dok će serveri nastaviti raditi za tu šačicu vjernih sljedbenika do 19. lipnja, kada će i oni postati dio neaktivne povijesti.

Nažalost, to će dovesti i do nekih reorganizacijskih poteza, odnosno otpuštanja radne snage, no to navodno neće utjecati na razvoj akcijske avanture Star Wars Eclipse, o kojoj znamo jednako kao i prije pet godina kada je najavljena – praktički ništa.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi