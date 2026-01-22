Radovi na Crimson Desertu su dovršeni i ovaj masivni RPG stiže u ožujku

Najavljen prije šest godina, Crimson Desert je prema novoj objavi ekipe Pearl Abyssa dovršen i sa svom silom najavljenih sadržaja spreman za lansiranje 19. ožujka

Damir Radešić četvrtak, 22. siječnja 2026. u 16:40

Nakon Black Desert Onlinea, MMORPG-a koji se realno i nije baš primio, ekipa Pearl Abyssa se posvetila single-player RPG žanru i na ceremoniji The Game Awards 2020 predstavila Crimson Desert. O njemu se od tada malo pisalo i znalo, no proteklih mjeseci smo doslovce zasuti hrpom materijala i informacijama o sadržaju koji su developeri u njega implementirali.

Jučer je pak na Steamu objavljeno da je primarni razvoj dovršen te je igra dobila završnu verziju koja će biti objavljena 19. ožujka ove godine, uz izglednu zakrpu kojom će se brzinski ispraviti nedostaci uočeni u ovih osam tjedana koliko nas dijeli od izlaska.

Prema dostupnim informacijama, Crimson Desert nas vodi u Pywel, fantazijski kontinent koji je, prema riječima developera, dvostruko veći od onog viđenog u Skyrimu i masivniji od Red Dead Redemptiona 2.

Priča pak govori o Kliffu, usamljenom pripadniku klana Greymane, koje su suparnički Black Bearsi masakrirali, a rijetki preživjeli su potražili utočište na raznim područjima ovog svijeta. Cilj nam je pronaći preživjele i ponovno se ujediniti, a na tom putu očekuju nas brojne avanture.

Prema viđenom iz promotivnih videozapisa, naš će junak jahati na medvjedima i zmajevima, posjetiti nadnaravna područja iz drugih dimenzija, boriti se protiv neprijatelja različitim tehnikama i oružjima, kuhati, šuljati se, skakati s planina i izvoditi još kojekakva čuda, što bi sve zajedno moglo biti iznimno zabavno.



