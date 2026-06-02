Reboot Fablea odgođen u iduću godinu, navodno zbog preklapanja s izlaskom GTA6

Xbox Game Studios odlučio je pomaknuti izlazak Fable reboota na veljaču iduće godine jer smatra da će pojava GTA6 ukrasti svu pažnju igrača

Damir Radešić utorak, 2. lipnja 2026. u 19:10

Prošlog tjedna fanovi Fablea ostali su razočarani objavom da reboot originala neće zaigrati ni ove godine, već početkom iduće. Prve glasine o novoj igri iz serijala pojavile su se 2018. godine, dvije godine nakon što je Microsoft raspustio originalni razvojni studio Lionhead Studios, da bi kasnije bilo potvrđeno kako je riječ o rebootu originala koji će igračima ponuditi prepoznatljivu igrivost na osvježen i unaprijeđen način, što dakako vrijedi i za grafiku koja je osuvremenjena.

Zanimljivost je da je razvoj povjeren ekipi Playground Gamesa, provjerenom studiju koji nas je nedavno razveselio odličnim Forza Horizonom 6. Izvorno se Fable trebao pojaviti prošle godine, no u siječnju ove godine developeri su objavili da Forza Horizon 6 stiže u svibnju, što je i ispunjeno, dok smo Fable trebali vidjeti na jesen.

Nažalost, prošlog tjedna pojavila se kratka obavijest da je Fable reboot odgođen za veljaču iduće godine, a u Xbox podcastu prije nekoliko dana Matt Booty, jedan od čelnika Xbox Game Studiosa, ukratko je objasnio navodno pravi razlog. Prema njegovim riječima, ovaj put razlog nisu uobičajena završna poliranja i uklanjanje tehničkih nedostataka jer developeri svoj posao obavljaju prema planu, već je krivac za odgodu Grand Theft Auto 6, odnosno njegov datum izlaska..

Booty je njegov izlazak nazvao "najvažnijim ovogodišnjim događajem u svijetu zabave" i smatra da je odlično što je sva pažnja industrije zabave usmjerena na videoigru, no isto tako kaže da moraju biti realni i sagledati što GTA6 znači za njih.

On i njegov tim smatraju kako Fable treba dobiti priliku da zablista, a to uz Rockstarovog monstruma ne bi mogao, zbog čega je izlazak pomaknut za nekoliko mjeseci. Dodao je da će više informacija o Fableu biti otkriveno tijekom Xbox Showcasea koji je zakazan za pet dana, točnije 7. lipnja.

