Relic najavio Company of Heroes 3: Final Stand koji stiže krajem srpnja

Ova će godina biti iznimno bogata za ljubitelje Company of Heroesa jer, uz rad na Company of Heroes: Definitive Edition, Relic paralelno dovršava i Company of Heroes 3: Final Stand

Kao grom iz vedra neba jučer nas je dočekala najava novog izdanja serijala Company of Heroes koje je praktički pred dovršetkom. Kako svi vatreni fanovi znaju, Relic Entertainment je krajem lipnja povodom 20. obljetnice izlaska ovog legendarnog RTS-a najavio Company of Heroes: Definitive Edition, a već 29. srpnja imat ćemo priliku zaigrati i Company of Heroes 3: Final Stand. Riječ je o samostalnom izdanju koje igračima donosi potpuno novo iskustvo, netipično za ovaj serijal.

Uz mogućnost odabira jedne od četiri frakcije, svake s jedinstvenim strategijama, sposobnostima i načinom napretka, igrači će se suočiti s valovima sve snažnijih neprijateljskih snaga koje će morati nadvladati lukavstvom i dobrim taktičkim odlukama.

Ovo roguelite iskustvo donosi svjež pristup igrivosti, odmah baca igrače u žestoku akciju te tijekom napretka omogućuje otključavanje trajnih nadogradnji koje će biti ključne za suočavanje s najopasnijim protivnicima, odnosno bossevima.

Kako ističu developeri, za uživanje u Final Standu nije potrebno prethodno iskustvo sa serijalom, pa će ga bez problema moći zaigrati i potpuni početnici i dugogodišnji veterani. Posebno veseli i mogućnost kooperativnog igranja s prijateljem, što će zasigurno dodatno povećati količinu zabave.

Kao što smo već spomenuli, Company of Heroes 3: Final Stand izlazi 29. srpnja na Steamu, a vlasnici Company of Heroesa 3 ostvarit će 20 posto popusta na cijenu od približno 30 eura koliko će ovo izdanje koštati.