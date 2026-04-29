Remaster Assassin's Creed Black Flaga bit će krvav i bez dodatnog plaćanja, poručuju iz Ubisofta

Najava Assassin's Creed Black Flag Resynceda oduševila je igrače, ali i pokrenula neka pitanja oko sterilne borbe bez kapi krvi i povezanog mogućeg DLC-a koji bi trebalo platiti

Prošlotjedna najava Assassin's Creed Black Flag Resynceda nije bila neočekivana, ali moramo priznati da smo nakon nje na neki način odahnuli jer smo dobili potvrdu onoga o čemu se dugo šuškalo.

Dakako, radi se o remasteriranom izdanju koje je, po nama, a i za veliku većinu fanova, najbolji nastavak serijala Assassin's Creed. Najava je protekla uz uobičajene promotivne materijale u kojima su prikazane sve napredne grafičke mogućnosti koje će u ovo obnovljeno izdanje biti uvrštene, uz naglasak na razlike između originala i nove inačice.

Sve je to Ubisoft lijepo upakirao, no igračima nije promaknuo detalj vezan uz borbu koja djeluje sterilno jer, nakon svih tih brutalnih zamaha sabljama, nismo vidjeli ni kap krvi.

Odmah su krenula nagađanja da krvi neće ni biti kako bi igra dobila što bolju ocjenu podobnosti i bila dostupna širem krugu igrača, što je zvučalo manje vjerojatno od tvrdnji određenih fanova da će krv biti moguće otključati kupovinom DLC-a.

Kako su se nagađanja i glasine razmahale previše, na kraj im je odlučio stati Justin Ng, producent u Ubisoftu Singapore. U svojoj objavi na X-u Ng je odlučno izjavio kako će krvi u igri biti, za razliku od DLC-a koji bi igrači trebali platiti. Time je ova nedoumica riješena, sad samo treba dočekati 9. srpanj koji je tako blizu, a tako daleko.