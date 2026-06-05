Remedy objavio datum izlaska Control Resonanta, nastavka odličnog Controla

Remedyjev Control zahvaljujući originalnosti nam je živo ostao u sjećanju sve do danas, pa je teško povjerovati da smo ga igrali prije sedam godina. Kako je ranije najavljeno, developeri već neko vrijeme rade na nastavku kojem su dodijelili naziv Control Resonant, a u njemu ćemo zaigrati u ulozi Dylana Fadena, brata Jesse Faden, glavne junakinje iz prvog izdanja. Prema priči, Dylana je FBC (Federal Bureau of Control) odlučio osloboditi kako bi im pomogao obuzdati višedimenzionalni entitet koji je izmaknuo kontroli i preuzeo vlast nad Manhattanom.

Dok je prethodnik bio okarakteriziran kao pucačina iz trećeg lica, autori kažu da je novi nastavak čistokrvni akcijski RPG s naglaskom na blisku borbu. Temelj iste čini Dylanovo oružje „Aberrant“, čiju ćemo namjenu i oblik moći mijenjati u hodu, ovisno o situacijama u kojima se nađemo.

Osim glavne priče, igrači će se moći pozabaviti sporednim zadacima i istraživanjem grada, a kao i u prethodniku, prilikom igranja treba zaboraviti sva pravila fizike jer Control Resonant donosi nadnaravno poimanje prostora i fizikalnih zakona. Autori poručuju da ga treba igrati agresivno kako bi se u njemu maksimalno uživalo.

Control Resonant is treating PC and Xbox gamers as second class citizen by making the 48-hour "early access" available only for PS5.



In my opinion, this "early-access" model is locking other players for 48 hours before they can play the game.



When you purchase the Deluxe… pic.twitter.com/ux7USt1nbv — NikTek (@NikTek) June 3, 2026

Prema planu, Control Resonant stiže na tržište 24. rujna, no objava navedenog datuma nije dočekana baš najbolje među fanovima. Naime, kako je naveo Remedy, koji je ujedno i izdavač, kupci Deluxe Editiona za PlayStation 5 dobit će pristup igri dva dana ranije. Zanimljivo je da ova raskošnija verzija igre postoji i za PC i Xbox, no kupci na tim platformama dobit će frišku figu kada je riječ o ranijem pristupu.

Zbog toga neki igrači smatraju da ih Remedy tretira kao „građane drugog reda“ te su najavili bojkot i otkazali prednarudžbe. Drugi kažu da će nabaviti igru kada se nakon nekoliko mjeseci nađe na popustu, dok su treći odlučili investirati u druge naslove. Srećom, rujan je prepun noviteta, poput primjerice Silent Hilla: Townfall, koji izlazi istog dana kada i Control Resonant.