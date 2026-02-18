Rocket League dobiva Easy Anti-Cheat zaštitu jedanaest godina nakon izlaska

Easy Anti-Cheat će developerima pomoći u otkrivanju botova i sprječavanju DDoS napada, a implementacija je najavljena za travanj

Kao i svaki multiplayer naslov, ni Rocket League nije imun na varalice koji, kad već nisu vješti u igranju, koriste razna ilegalna softverska rješenja kako bi savladali protivnike.

S obzirom na to da je Rocket League star sada već jedanaest godina, pravo je čudo da do sada nije koristio neku jaču zaštitu, no prema objavi autora na X-u, to će se uskoro promijeniti.

Naime, u svom priopćenju kažu da s početkom 22. sezone u travnju u igru namjeravaju implementirati Easy Anti-Cheat zaštitu, koju koriste brojne multiplayer igre.

U pojašnjenju navode kako će im spomenuta zaštita omogućiti da u stvarnom vremenu otkriju varalice i zaključaju im račune, što je dio njihove namjere za bržim otkrivanjem botova i sprječavanjem DDoS napada.

Nažalost, to sa sobom povlači i neke efekte koji se starim igračima neće svidjeti, konkretno korištenje modova koji uz Easy Anti-Cheat neće raditi.

Doduše, uvijek je moguće isključiti zaštitu i rabiti omiljene modove, no oni koji to naprave bit će ograničeni na offline mečeve, treninge, igranje u LAN-u i gledanje snimljenih partija, dok će mape kreirane od strane korisnika biti igrive bez obzira na to imaju li uključenu zaštitu ili ne.