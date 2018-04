Sada i službeno - u Belgiji su loot boxevi kockanje

Krajem studenog prošle godine, mjesec dana nakon izlaska Star Wars Battlefronta 2, počela se zahuktavati situacija s mikrotransakcijama u igrama, točnije loot boxevima. Zbog načina implementacije za koju se EA odlučio igrači su za igru rekli da je pay-to-win, počastili izdavača najgore ocijenjenom Reddit temom u povijesti, a o loot boxevima se počelo pričati i van igraće industrije.

Prve dvije države koje su se pobunile bile su Belgija i savezna država Havaji, te je tada bilo rečeno da će situaciju pomnije promotriti i vidjeti ima li u cijeli toj priči nešto ilegalno. Belgijanski ministar pravosuđa, Koen Geens, je prvi situaciju bio prokomentirao prije pola godine kada je rekao da loot boxeve smatra kockanjem, a sada je to na državnoj razini i potvrđeno.

Tu je odluku prošlog tjedna najprije donijela Nizozemska. Iz njihove perspektive, neka implementacija loot boxeva može se smatrati kockanjem te su zbog toga upozorili izdavače da ih ili modificiraju ili izbace "elemente koje izazivaju ovisnost" do sredine lipnja. Njihova je komisija proučila 10 igara, a iako oni nisu objavili na koje su mislili, do javnosti su došle informacije da se radi o četiri igre - FIFA 18, Dota 2, Rocket League i PUBG.

S njihovom se procjenom slaže i Belgija. Njihova je komisija odlučila proučiti što kriju FIFA 18, Overwatch, CS:GO i Star Wars Battlefront 2 i zaključili su da jedino posljednja igra ne krši nikakve zakone, zato što je EA u međuvremenu izbacio mikrotransakcije (iako ih je nedavno opet ubacio).

Koen Geens je izjavio kako su loot boxevi koje imaju FIFA 18, CS:GO i Overwatch igre na sreću te da su zbog toga ilegalne. Od izdavača traže da se one uklone iz igara, a oni koji odbiju to napraviti mogu dobiti zatvorsku kaznu do pet godina i novčanu kaznu do 800 tisuća eura. Belgijanci smatraju da je najveći problem s loot boxevima i mikrotransakcijama to što su djeca izložena tim sustavima te dodaju kako to "ne smiju nikako dopustiti".

Geens želi najprije vidjeti tko je zadužen za uklanjanje loot boxeva, izdavač ili razvojni tim, nakon čega će vidjeti što se s njima može dogovoriti. Za kraj je rekao sljedeće: "Već smo poduzeli neke mjere kako bi zaštitili i maloljetnike i odrasle ljude od reklamiranja kockanja. Zbog toga moramo omogućiti djeci i odraslima da uživaju i zabavljaju se u igrama, a da uz to ne moraju razmišljati o igrama na sreću."

Hoće li još neka druga europska zemlja slijediti ovaj primjer, vrijeme će pokazati, no vrlo je vjerojatno da će izdavači za europsko tržište morati početi prilagođavati sadržaje u svojim igrama ili barem osigurati potrebne licence.