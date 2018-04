Sam Fisher se vraća, ali samo kroz Ghost Recon Wildlands

Posljednji put kad smo se družili sa Samom Fisherom bila je 2013. godina i igra u kojoj je bio glavni junak zvala se Splinter Cell: Blacklist. Ubisoft je imao velika očekivanja od igre, prevelika vjerojatno - nadali su se da će se prodati u pet milijuna primjeraka, a nakon četiri mjeseca prodaje objavili su kako nisu zadovoljni jer se igra prodala u "samo" dva milijuna primjeraka.

Od tada o Samu više nismo ništa čuli, a Ubisoft ga je odlučio vratiti iz penzije kroz Ghost Recon Wildlands. Sutra će ta akcijska igra krenuti s izdavanjem sadržaja koji spada pod Year 2 Pass, pa je prva stvar na popisu besplatna misija u kojoj će igrači pomoći upravo tom operativcu. Kako se Sam voli šuljati i svoje neprijatelje uklanjati u tišini, tako će i igrači morati primijeniti tu taktiku, a uspješnim odrađivanjem te misije dobit će pristup posebnoj Splinter Cell opremi.

Kako bi što više igrača sudjelovalo u svemu tome, Ubisoft priprema i besplatan vikend koji započinje ovog četvrtka, 12. travnja. Točno vrijeme početka u svakoj regiji možete pronaći na ovoj slici:

Do 15. travnja oni igrači kojima će to biti prvi susret s Wildlandsima moći će isprobati igru u cijelosti, uključujući Ghost War PvP mod, Predator misije i Special Operation I. Ako ćete igrati na računalima, sve što vam treba je korisnički račun na Uplayju, dok oni koji igraju na PlayStationu 4 i Xboxu One uz preuzimanje igre moraju imati pretplatu na PlayStation Plus, odnosno Xbox Live Gold. Više detalja o besplatnom vikendu možete pronaći ovdje.

Uz Year 2 Pass stiže naravno i velika nadogradnja koja sadrži podugačak popis promjena kojeg možete na ovim stranicama. Ghost Recon Wildlands izašao je početkom ožujka prošle godine za PC, Xbox One i PS4 i pokupio solidne ocjene od kritičara i igrača, a Ubisoft se, kao i za većinu svojih novih igara, odlučio na izdavanje sadržaja putem godišnjih dodataka koje igrači naravno moraju dodatno platiti. Year 1 Season Pass nije najbolje prošao kod igrača, pa se nadamo da će ove godine uspjeti vratiti igru na pravi put. Ako vam trebaju dodatne informacije o svemu što Wildlands pruža, proučite službene stranice.