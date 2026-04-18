Sedam godina nakon Exodusa, najavljen Metro 2039

Glavni protagonist novog nastavka serijala Metro je nepoznati junak koji se u djetinjstvu zakleo da više neće kročiti u podzemlje, no splet okolnosti natjerao ga je da se suoči sa svojim noćnim morama

Ruski pisac Dmitrij Gluhovski već je nakon objave Metro Exodusa prije sedam godina natuknuo da će ovaj serijal, rađen prema njegovim novelama, biti nastavljen. Stoga, jučerašnja službena najava Metroa 2039 malo koga iznenađuje, a najmanje novinare koji su na njega bacili oko par dana ranije.

Nakon tri punokrvna nastavka i jednog VR izdanja, ukrajinski razvojni tim 4A Games ponovno će nas odvesti u podzemni svijet moskovskog metroa, ovaj put s novim glavnim junakom.

Bezimeni protagonist jednostavno je nazvan Stranger, a riječ je o čovjeku koji je u djetinjstvu iskusio torturu nacističkog režima NovoReich, koji vlada podzemljem. Iako je naš avatar novo lice u svijetu Metroa, vođa NovoReicha to svakako nije, s obzirom na to da je riječ o Hunteru, legendarnom pripadniku Spartanaca koji je u prethodnicima bio mentor Artjomu, no iz nekog razloga proglasio se Führerom i počinio strašne zločine, mahom protiv djece.

Izvršni producent igre Jon Bloch prilikom najave izjavio je kako ovaj put možemo očekivati mnogo mračniji ugođaj od onih koje smo u prethodnicima iskusili, potpomognut pričom vođenom single-player kampanjom tijekom koje ćemo „osjetiti težinu trulog svijeta koji nas pritišće“. Prema planu, Metro 2039 bismo trebali zaigrati ove zime.