Sedam mjeseci nakon izlaska 1.0 inačice ugasit će se MOBA Supervive

Ekipa Theorycrafta je u lipnju službeno izbacila svoj MOBA uradak Supervive, koji nije privukao kritičnu masu igrača, te će se serveri ugasiti koncem veljače iduće godine

Damir Radešić četvrtak, 18. prosinca 2025. u 13:25

Krajem srpnja ove godine na tržištu se, nakon otprilike pola godine testiranja, našao Supervive, MOBA ekipe Theorycrafta. Potonji developerski tim sastavljen je od nekolicine bivših djelatnika Riot Gamesa koji su iskustvo stjecali radom na popularnom League of Legendsu.

Sudeći prema komentarima igrača, izgleda da su uspjeli pogoditi njihov ukus jer je pozitivno mišljenje o igri izrazilo čak 84 posto od ukupno 13.300 komentara koliko je Supervive do sada prikupio na Steamu.

Nažalost, nakon početnog uspjeha i gotovo 50.000 istovremenih igrača prilikom ulaska u testiranje, odnosno 15.000  izlaskom 1.0 verzije, prema podacima portala SteamDB brojke su neumoljivo opadale, pa je posljednjih nekoliko dana u igri jedva par stotina igrača istovremeno.

Zbog takvog stanja ne čudi jučerašnja službena objava Theorycrafta u kojoj navode kako nisu uspjeli okupiti kritičnu masu igrača i da zaustavljaju daljnji razvoj, te da će Supervive ostati igriv zaključno do 25. veljače, kada će se serveri ugasiti.

Daljnje mikrotransakcije su onemogućene, a developeri će vratiti novac za sve kupnje napravljene nakon 16. rujna. Daljnji planovi ovog studija su nepoznati, no kažu kako će se malo pritajiti i dobro razmisliti kojim smjerom krenuti, a pozitivno je da zasad nije došlo do otpuštanja radnika, iako nije isključeno da će se i to možda morati dogoditi.



