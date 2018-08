Serijal Dishonored na pauzi do daljnjeg

Prošlog vikenda održao se QuakeCon 2018, godišnja konferencija koja se održava od 1996. godine i na kojoj se priča o svim igrama vezanim uz id Software i svim drugim timovima koji su u vlasništvu ZeniMaxa, a uz to se održavaju i turniri. Ove se godine pričalo o Falloutu 76, Doom Eternal je dobio solidan gameplay prikaz i izgleda odlično, isto vrijedi za Rage 2, Elder Scrolls Online je imao svoje trenutke, spominjao se The Elder Scrolls: Legends, a Quake Champions je prešao u potpunosti na free-to-play model.

Ono o čemu se nije pričalo je na čemu radi Arkane Studios, tim koji je od 2010. godine pod okriljem ZeniMaxa te koji je poznat po naslovima kao što su Arx Fatalis i Dark Messiah of Might and Magic (za one starije), BioShocku 2, serijalu Dishonored i igri Prey. Za vrijeme održavanja konferencije novinar koji radi za portal VG247 porazgovarao je s dizajnerom Arkanea, Ricardom Bareom, o budućnosti studija i IP-ova za koje su zaslužni.

Na pitanje o tome gdje stoji Dishonored rekao je da je serijal na mirovanju te kako trenutno nemaju u planu izradu nastavka. Dodao je kako se može svašta dogoditi, ali zasad nema nikakvih novosti. Prva igra, koja je izašla 2012. godine, bila je veliki hit i kod igrača i kritičara. Druga je također bila dobra, no PC port je imao dosta problema i bio je loše optimiziran, što se odrazilo na prodajnim rezultatima koji su bili znatno lošiji od originala. Ni samostalni dodatak, Death of the Outsider, nije prošao bolje, pa iz financijskih razloga nije neobično da razmatraju druge opcije.

Odlična sci-fi igra iz prvog lica, Prey, nedavno je dobila proširenje Mooncrash, kojeg su igrači objeručke prihvatili, a evo što je Bare imao reći o politici razvojnog tima: "Ono što je nama u timu bitno je stvaranje dosljednog i dubokog svijeta čije priče možete sami iščitati iz okoline - uvijek ćemo stvarati prostore u kojima ćete se osjećati kao da ih sami posjećujete, kao što su bili Dunwall ili Talos 1. To nam je jednako važno kao i lik kojim upravljate ili one koje upoznajete. Uz to nam je važan gameplay koji omogućuje improvizaciju - dati igračima zabavne vještine i alate s kojima im poručujemo da sami pronađu svoj put, budu kreativni i stvore vlastito iskustvo. U principu se držimo pogleda iz prvog lica, no to nije toliko strogo pravilo i postoji mogućnost da ćemo nekad isprobati nove stvari."

Svakako je šteta za Dishonored, no budući da su stvorili intrigantan svijet, ako se ikad požele vratiti, sigurno imaju dovoljno materijala za stvaranje nove zanimljive priče koja će vam dati pregršt opcija za uklanjanje neprijatelja i izvršavanje cilja. Kako većina velikih izdavača u današnje vrijeme želi barem neki oblik multiplayera (u najmanju ruku kooperativni mod), bit će zanimljivo vidjeti kako će neki novi Arkaneov projekt izgledati i hoće li im Bethesda dati zeleno svjetlo da se posvete isključivo singleplayer iskustvu po kojima su bili poznati do sada.