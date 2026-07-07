Server World of Warcrafta ponovno zadesila digitalna epidemija

Prije dvadesetak godina serverima World of Warcrafta proširila se epidemija „kuge“, a prije nekoliko dana zabilježen je sličan slučaj, doduše ograničen na samo jedan američki server

Osim što nas u većini slučajeva glitchevi u igrama živciraju, u rijetkim situacijama mogu biti i zabavni, što dokazuje najnoviji primjer iz World of Warcrafta. Naime, prije tri dana na američkom serveru Moon Guard zabilježen je proboj debuffa Withering Contagion u područje Silvermoona, kao i početnih zona ljudske rase, Stormwinda i Goldshirea. Riječ je o negativnom učinku koji nanosi štetu tijekom vremena, a širi se među likovima koji se nađu u radijusu od nešto manje od pet metara od zaražene osobe, pri čemu je krajnja posljedica smrt – dakako privremena.

uhhh corrupted blood 2.0 is happening on Moon Guard right now www.reddit.com/r/wow/commen... — meggoart @ WOWKEA (@meggoart.bsky.social) 2026-07-03T18:06:32.158Z

Zanimljivo je kako se ovaj debuff može pronaći isključivo u tamnici Brackenhide Hollow iz ekspanzije Dragonflight, koja je trenutno uključena u „timewalking“ rotaciju, odnosno prilagođena je igračima aktualne ekspanzije. Budući da je ovo prvi slučaj da je Withering Contagion dospio izvan tamnice, vrlo je vjerojatno riječ o pogrešci u kodu nastaloj prilikom njegova uključivanja u trenutačnu verziju igre.

Iako je ova digitalna epidemija bila ograničena na samo jedan server, a problem je otklonjen nekoliko sati nakon prijave Blizzardu, prije 21. godinu svi su serveri World of Warcrafta bili pogođeni incidentom poznatim kao Corrupted Blood. Tada se korumpirana krv boga Hakkara iz Zul'Guruba nekontrolirano širila među igračima, osobito u područjima s velikom koncentracijom likova.

Taj su događaj kasnije proučavali i znanstvenici, analizirajući ponašanje igrača tijekom epidemije, njihove reakcije na opasnost, spremnost na suradnju, ali i ignoriranje pravila zbog čega se zaraza nezaustavljivo širila.

Rezultati tih istraživanja kasnije su korišteni kao jedan od modela za proučavanje širenja epidemija u stvarnom svijetu, uključujući i pandemiju bolesti COVID-19, pa nije isključeno da će i ovaj najnoviji primjer virtualne epidemije poslužiti kao zanimljiv materijal za buduća znanstvena istraživanja.