Sony od 2028. ukida fizičke igre za PlayStation

Sony tvrdi da je ova odluka zapravo prirodan smjer u prilagodbi promjenama u navikama potrošača, budući da se sve više kupuju digitalna izdanja igara

Sony je ove srijede potvrdio da od 2028. godine nove igre za PlayStation više neće izlaziti na fizičkim diskovima, već će biti dostupne isključivo u digitalnom obliku, putem PlayStation Storea ili trgovaca koji će prodavati digitalne verzije igara.

“Ovo je prirodan smjer za Sony Interactive Entertainment u prilagodbi promjenama u navikama potrošača, budući da je sklonost digitalnim sadržajima danas znatno veća nego fizičkim diskovima. Ova tranzicija omogućit će nam da se još bolje uskladimo s načinom na koji većina naše zajednice danas želi pristupati igrama i igrati ih”, piše u priopćenju Sonyja.

Iako se na prvu može činiti da je riječ o iznenadnoj odluci, ovakav potez zapravo ne predstavlja veliko iznenađenje. Prodaja fizičkih izdanja igara već godinama bilježi pad, a dodatni pokazatelj u kojem smjeru industrija ide je i činjenica da ni fizičko izdanje GTA VI neće sadržavati disk.

Umjesto njega, kupci će u kutiji pronaći tek kod za preuzimanje igre, što je već izazvalo brojne rasprave među igračima, ali nije utjecalo na broj prednarudžbi.

No, potpuno napuštanje fizičkih diskova najviše će pogoditi igrače koji su godinama koristili „čari“ tržišta rabljenih igara. Kupnja polovnih naslova po nižim cijenama, njihova razmjena ili preprodaja nakon završetka igranja mnogima je bila način da značajno smanje troškove svog hobija.

S prelaskom na isključivo digitalnu distribuciju ta će mogućnost praktički nestati, a igrači će biti vezani uz digitalne trgovine i njihove cijene, uz tek povremene akcije i popuste.