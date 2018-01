Speedrun maraton AGDQ započinje ovog vikenda

Ove nedjelje će devetu godinu za redom započeti Awesome Games Done Quick, odnosno AGDQ maraton. Događanje koje su početkom 2010. godine organizirali takozvani speedrunneri (igrači kojima je jedini cilj što brže preletjeti kroz igru) krenulo je veoma skromno, da bi u proteklih par godina preraslo u fenomen.

Prošlogodišnji AGDQ oborio je svakakve rekorde, od gledanosti do prikupljenih sredstava za dobrotvorne svrhe, a budući da se to događa sada svake godine, vjerujemo kako će i ovogodišnji ostvariti veliki uspjeh. AGDQ 2018 započinje ove nedjelje, a sudjelovat će više od 150 igrača koji će pokazati kako prijeći igre na način koji razvojni timovi nisu zamislili da se prelaze.

Igre koje se nalaze na rasporedu standardno stižu iz svih godina i igraju se na svim platformama, a osim što je zanimljivo gledati stare igre, dosta je zabavno vidjeti što su ti igrači uspjeli napraviti od igara koje su izašle u prošloj godini i koje su nama običnim smrtnicima oduzeli brojne sate. Na ovom AGDQ maratonu će to biti Hollow Knight, Yooka-Laylee, Sonic Mania, Resident Evil 7, Prey, The End Is Nigh i The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Za vrijeme održavanja maratona AGDQ i ljetne verzije SGDQ prikupljeno je više od 12 milijuna američkih dolara za dobrotvorne svrhe, a sve što se prikupi u razdoblju između 7. i 14. siječnja ide u smjeru zaklade Prevent Cancer Foundation koja sredstva koristi za istraživanje, rano otkrivanje i prevenciju raka.

Iako je u svim dosadašnjim maratonima najpopularniji bio Super Metroid, kao i donacije koje su išle za opcije spašavanja ili ubijanja životinja na kraju same igre, ove godine će po prvi puta ona izostati iz maratona. Ovog puta će maraton zatvoriti igra koja je prošle godine oduševila velik broj igrača i pokupila brojne nagrade u raznim kategorijama, kao i onoj najbitnijoj, za najbolju igru u 2017. - The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ako vas ovakve stvari zanimaju, maraton možete početi gledati u nedjelju od 17 sati po lokalnom vremenu na Twitch.tvu ili službenim Games Done Quick stranicama. Ako vas zanima koje su sve igre na rasporedu i kada će ih točno odigrati, sve detalje ćete pronaći ovdje.