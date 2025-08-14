Stalker 2 bi do kraja godine trebao zaživjeti na nadograđenoj verziji Unreal Enginea

Developeri Stalkera 2 objavili su popis planiranih radova na igri do kraja godine, među kojima je prelazak na Unreal Engine 5.5.4, a možda čak i na posljednju verziju s oznakom UE 5.6

Objavljen krajem prošle godine, Stalker 2: Heart of Chornobyl je pokupio uglavnom pozitivne kritike, iako je bilo primjetno da je tehnički nedovršen, kao što smo u našem opisu i naveli. Ekipa GSC Game Worlda je više-manje ispravila određene nedostatke, no prema upravo objavljenim planovima glede radova na igri do kraja ove godine, izvjesno je da su svjesni da problematične performanse igre i optimizaciju neće moći riješiti bez ovećeg zahvata.

Naime, na prvom mjestu popisa našao se prelazak na novi grafički sustav. Stalker 2 trenutno pogoni nešto stariji Unreal Engine 5.1, a developeri već rade na tranziciji na Unreal Engine 5.5.4 koji nije posljednja iteracija, ali je svakako novija i omogućila bi bolju optimiziranost igre.

Dapače, na službenom Discord kanalu Stalkera developeri kažu kako postoji šansa za prelazak na posljednju verziju, Unreal Engine 5.6, ali da sve ovisi o tome „kako će proći testiranje“. Za koju god se verziju odlučili, riječ je o ogromnom poslu na kojeg bi se malo koji razvojni tim odvažio.

Od ostalih novosti koje su planirane u do kraja ove godine, autori navode uvrštavanje raznih pomagala za noćno gledanje, nove anomalije i misije, poboljšanja inventara i dakako, daljnja tehnička poboljšanja i nadogradnje. Kompletan popis nadolazećih izmejna i poboljšanja, pogledajte ovdje.